В Брянске пять домов получили повреждения при атаке ВСУ
Специальная военная операция на Украине
 
14:38 07.05.2026
В Брянске пять домов получили повреждения при атаке ВСУ

БРЯНСК, 7 мая – РИА Новости. Пять жилых домов и десятки автомобилей повреждены в результате ночной атаки ВСУ на Брянск, сообщила пресс-служба городской администрации.
"Пострадали мирные жители Брянска… Оказывается медицинская помощь. Нанесен ущерб и имуществу горожан. По предварительным данным, пострадали пять жилых домов, десятки автомобилей", - говорится в сообщении администрации в "Максе".
Последствия удара устраняются, отметили в пресс-службе.
В ночь на четверг губернатор Александр Богомаз сообщал, что ВСУ нанесли удар по жилым домам в Брянске, ранены 13 человек, в том числе ребенок, пострадавшим оказывается медпомощь.
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБрянскАлександр БогомазВооруженные силы Украины
 
 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
