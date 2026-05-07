В Брянске пять домов получили повреждения при атаке ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Пять жилых домов и десятки автомобилей получили повреждения при атаке ВСУ на Брянск.
- Как сообщал губернатор области Александр Богомаз, пострадали 13 человек.
БРЯНСК, 7 мая – РИА Новости. Пять жилых домов и десятки автомобилей повреждены в результате ночной атаки ВСУ на Брянск, сообщила пресс-служба городской администрации.
Последствия удара устраняются, отметили в пресс-службе.
В ночь на четверг губернатор Александр Богомаз сообщал, что ВСУ нанесли удар по жилым домам в Брянске, ранены 13 человек, в том числе ребенок, пострадавшим оказывается медпомощь.
