Британия не заинтересована в мире на Украине, заявил МИД - РИА Новости, 07.05.2026
12:57 07.05.2026 (обновлено: 13:06 07.05.2026)
Британия не заинтересована в мире на Украине, заявил МИД

МИД: Лондон не оставляет шансов Киеву выйти из конфликта через переговоры

Флаги Великобритании и Украины в Лондоне. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Великобритания не заинтересована в урегулировании ситуации на Украине, заявила Мария Захарова.
  • По словам Захаровой, британские политические деятели делают все возможное для затягивания конфликта.
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Великобритания не заинтересована ни в каком мире на Украине и не оставляет Киеву шансов выйти из конфликта через переговоры, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Лондон не заинтересован в урегулировании ситуации на Украине. Естественно, им не нужен никакой мир. Они делают все возможное для затягивания кровопролития. Британские политические деятели попросту не оставляют киевскому режиму шансы выйти из конфликта переговорным путем", - сказала Захарова на брифинге.
