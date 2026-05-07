Британия не заинтересована в мире на Украине, заявил МИД

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Великобритания не заинтересована ни в каком мире на Украине и не оставляет Киеву шансов выйти из конфликта через переговоры, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Лондон не заинтересован в урегулировании ситуации на Украине. Естественно, им не нужен никакой мир. Они делают все возможное для затягивания кровопролития. Британские политические деятели попросту не оставляют киевскому режиму шансы выйти из конфликта переговорным путем", - сказала Захарова на брифинге.