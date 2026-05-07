18:32 07.05.2026
Компанию Блиновской банкротят из-за долга за ремонт в 2,5 миллиона рублей

Блогер Елена Блиновская - РИА Новости, 1920, 07.05.2026
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Компания "Промстройпоставка" просит арбитражный суд Вологодской области признать банкротом бывшее предприятие Елены Блиновской — ООО "Аквакультура" — из-за долга в 2,5 миллиона рублей за ремонт рыбных садков.
  • Суды двух инстанций в Москве включили в конкурсную массу Блиновской имущество "Аквакультуры".
МОСКВА, 7 мая – РИА Новости. Компания "Промстройпоставка", ремонтировавшая рыбные садки вологодского ООО "Аквакультура", просит арбитражный суд Вологодской области признать банкротом это созданное для разведения рыбы бывшее предприятие Елены Блиновской, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Заявление ООО "Промстройпоставка" поступило в суд 17 апреля и пока оставлено без движения из-за неуплаты госпошлины.
Сумма задолженности перед заявителем составляет 2,5 миллиона рублей. Именно такую сумму долга по договору на ремонт рыбных садков вологодский арбитражный суд взыскал с "Аквакультуры" в июле 2025 года по иску "Промстройпоставки".
Ранее в деле о банкротстве Блиновской суды двух инстанций в Москве включили в конкурсную массу "королевы марафонов" имущество "Аквакультуры" – 10 земельных участков и четыре здания в Вологодской области, два трактора "Беларус", автомобили "Лада Ларгус" и УАЗ, два снегохода Yamaha и один "Буран", 11 моторных лодок, а также иные водные транспортные средства без двигателей (кроме весельных лодок).
Суды согласились с доводами финансовой управляющей блогера Марии Ознобихиной, что "Аквакультура" финансировалась Блиновской за счет средств, получаемых за марафоны. Две инстанции до этого также установили, что Блиновская предоставила "Аквакультуре" в виде безвозвратных займов через технические фирмы более 200 миллионов рублей.
По данным информационной системы "БИР-Аналитик", в ООО "Аквакультура" мужу Блиновской Алексею с 2017 по 2024 год принадлежало от 100% до 80% долей.
Арбитражный суд Москвы признал Блиновскую банкротом в ноябре 2024 года по ее собственному заявлению и открыл процедуру реализации ее имущества.
Савеловский суд Москвы в марте 2025 года приговорил Блиновскую к пяти годам колонии общего режима со штрафом 1 миллион рублей и запретом заниматься коммерческой деятельностью на четыре года. Также суд взыскал в доход государства арестованное по делу имущество и удовлетворил иск прокуратуры о взыскании 587 миллионов рублей в пользу РФ. Блиновская была задержана в апреле 2023 года.
