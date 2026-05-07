Компанию Блиновской банкротят из-за долга за ремонт

Суды двух инстанций в Москве включили в конкурсную массу Блиновской имущество "Аквакультуры".

МОСКВА, 7 мая – РИА Новости. Компания "Промстройпоставка", ремонтировавшая рыбные садки вологодского ООО "Аквакультура", просит арбитражный суд Вологодской области признать банкротом это созданное для разведения рыбы бывшее предприятие Елены Блиновской, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.

Заявление ООО "Промстройпоставка" поступило в суд 17 апреля и пока оставлено без движения из-за неуплаты госпошлины.

Сумма задолженности перед заявителем составляет 2,5 миллиона рублей. Именно такую сумму долга по договору на ремонт рыбных садков вологодский арбитражный суд взыскал с "Аквакультуры" в июле 2025 года по иску "Промстройпоставки".

Ранее в деле о банкротстве Блиновской суды двух инстанций в Москве включили в конкурсную массу "королевы марафонов" имущество "Аквакультуры" – 10 земельных участков и четыре здания в Вологодской области , два трактора "Беларус", автомобили "Лада Ларгус" и УАЗ , два снегохода Yamaha и один "Буран", 11 моторных лодок, а также иные водные транспортные средства без двигателей (кроме весельных лодок).

Суды согласились с доводами финансовой управляющей блогера Марии Ознобихиной, что "Аквакультура" финансировалась Блиновской за счет средств, получаемых за марафоны. Две инстанции до этого также установили, что Блиновская предоставила "Аквакультуре" в виде безвозвратных займов через технические фирмы более 200 миллионов рублей.

По данным информационной системы "БИР-Аналитик", в ООО "Аквакультура" мужу Блиновской Алексею с 2017 по 2024 год принадлежало от 100% до 80% долей.

Арбитражный суд Москвы признал Блиновскую банкротом в ноябре 2024 года по ее собственному заявлению и открыл процедуру реализации ее имущества.