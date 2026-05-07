Песков рассказал о мерах безопасности перед Днем Победы
12:38 07.05.2026 (обновлено: 12:39 07.05.2026)
Песков рассказал о мерах безопасности перед Днем Победы

Песков: меры безопасности перед Днем Победы принимаются с учетом угрозы Киева

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Москве принимаются меры безопасности перед Днем Победы, заявил Дмитрий Песков.
  • Дополнительные меры принимаются с учетом сложной оперативной обстановки и террористической угрозы от Киева.
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Меры безопасности перед Днем Победы 9 мая принимаются в Москве с учетом оперативной обстановки на фоне террористической угрозы от Киева, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Он подчеркнул, что накануне больших праздников в России, в том числе Дня Победы, всегда принимаются дополнительные меры безопасности по линии соответствующих специальных служб.
"Так же происходит и в этом году, в том числе и с учетом достаточно сложной оперативной обстановки на фоне террористической угрозы киевского режима", - сказал Песков журналистам.
Ранее министерство обороны РФ опубликовало официальное заявление в связи с угрозами киевского режима нанести удар по Москве в День Победы в Великой Отечественной войне.
