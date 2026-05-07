Рейтинг@Mail.ru
Песков заявил об интересе к акции "Бессмертный полк" за рубежом - РИА Новости, 07.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:40 07.05.2026
Песков заявил об интересе к акции "Бессмертный полк" за рубежом

Песков: за рубежом проявляют интерес к акции "Бессмертный полк"

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкАкция "Бессмертный полк"
Акция Бессмертный полк - РИА Новости, 1920, 07.05.2026
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Акция "Бессмертный полк". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Ряд зарубежных стран по-прежнему проявляет интерес к акции "Бессмертный полк".
  • "Бессмертный полк" в России в 2026 году пройдет в смешанном формате: в электронном и очном.
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Ряд зарубежных стран по-прежнему проявляет интерес к акции "Бессмертный полк", заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Всероссийская акция "Бессмертный полк" в России в 2026 году пройдет в смешанном формате. Время и способ проведения патриотического шествия 9 мая регионы принимают самостоятельно.
"Бессмертный полк" будет в ином формате, я бы сказал так: в электронном формате. Он будет в очном формате в ряде других стран, где по-прежнему проявляют огромный интерес к "Бессмертному полку", - сказал Песков журналистам.
Акция Бессмертный полк в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 03.05.2026
Участники "Бессмертного полка" в Вашингтоне заявили, что любят Россию
3 мая, 01:21
 
РоссияДмитрий ПесковДень Победы — 2026
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала