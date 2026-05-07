Песков заявил об интересе к акции "Бессмертный полк" за рубежом

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Ряд зарубежных стран по-прежнему проявляет интерес к акции "Бессмертный полк", заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Всероссийская акция "Бессмертный полк" в России в 2026 году пройдет в смешанном формате. Время и способ проведения патриотического шествия 9 мая регионы принимают самостоятельно.
"Бессмертный полк" будет в ином формате, я бы сказал так: в электронном формате. Он будет в очном формате в ряде других стран, где по-прежнему проявляют огромный интерес к "Бессмертному полку", - сказал Песков журналистам.