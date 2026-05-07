Сафонов творит историю! "ПСЖ" снес "Баварию" на пути к финалу ЛЧ

Французский "Пари Сен-Жермен", чьи цвета защищает вратарь сборной России Матвей Сафонов, на выезде сыграл вничью с мюнхенской "Баварией" и по сумме двух матчей вышел в финал Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/26. Действующий победитель ЛЧ второй год подряд сыграет в решающей встрече престижного турнира — это фантастика!

Вспомним великий спектакль в Париже

Затмить который сегодня было очень сложно. Потому что матч стал историей:

"ПСЖ" дома мог победить разгромно, но мюнхенцы спасли противостояние — поражение 4:5 не сильно расстроило чемпионов Германии перед домашней встречей;

Зато французы довольны. Прервали серию из пяти поражений от "Баварии" подряд;

Капитан немцев Мануэль Нойер в тот вечер не сделал ни одного сейва — залетало в сетку все, что летело;

Вообще, немецкая машина не пропускала пять мячей в еврокубках с сезона-1994/95;

Матвею тоже не повезло: всего одно спасение удалось россиянину в прошлый вторник;

Наконец, в полуфиналах ЛЧ ни разу не забивали команды более семи мячей за встречу. А тут аж девять! Ну и пять за первый тайм в полуфиналах мы никогда не видели.

Вот за что мы так любим Лигу чемпионов. И, что не менее приятно, шоу в исполнении шестикратных победителей турнира против действующих чемпионов должно было продолжиться — из "скрытого финала" в финал будапештский мог выйти лишь один европейский гранд.

В этот раз получилось поспокойнее

Но все равно зрелищно! На первых минутах "Бавария" провалилась в обороне и пропустила, ошарашив "Альянц-Арену". Великолепный Хвича Кварацхелия прошел по левому флангу и выкатил на Усмана Дембеле — обладатель "Золотого мяча" хозяев не пожалел, еще сильнее осложнив задачу мюнхенцам. Отдавший пас грузин стал первым игроком в истории Лиги чемпионов, отметившимся результативными действиями в семи подряд матчах плей-офф в одном турнире.

"Бавария" ничуть не растерялась и создала за первый тайм немало моментов (то не везло, то Сафонов тащил), но главным эпизодом в штрафной Матвея стало очевидное попадание в руку Жоау Мендеша после попытки выбить мяч одноклубником. По-хорошему, пенальти… Но судья даже не пошел смотреть VAR. Спустя несколько минут Мендеш пошумел уже в штрафной немцев, но чудесный сейв сотворил Нойер! После чего пошел успокаивать фанатов, бросавших мусор на поле.

Пролетел перерыв, незаметно минула половина второй половины встречи, а "ПСЖ" все так же спокойно отбивался от звездного нападения "Баварии". Не лучший матч провел Гарри Кейн (хоть и отличившийся в концовке), пропал на фланге Луис Диас — усилий одного Олисе было мало. Более того, не раз могли забить парижане, однако один из лучших вратарей современностей Нойер оставлял мюнхенцев в игре и не давал интриге зачахнуть. Жаль, что "красные" не поддержали рвение Ману, да и тренер Венсан Компани растерялся... Потеряв темп, гегемон Бундеслиги провалил концовку и, сподобившись на подобие навала, сравнял на 94-й минуте усилиями Кейна (14 голов в нынешнем сезоне). Поздно, слишком поздно! Не спас англичанин "Баварию" от вылета.

Что касается "ПСЖ", то французы второй год кряду выходят в финал ЛЧ и находятся в шаге от того, чтобы защитить звание лучшей команды Европы. Потрясающий коллектив, словно конструктор, собрал испанец Луис Энрике! И вдвойне приятно, что в воротах безупречного чемпиона стоит наш вратарь. Заметим, что Сафонов может стать первым голкипером из России, вышедшим на поле в решающем противостоянии Лиги чемпионов. Помимо этого, страж ворот столичного клуба должен стать первым россиянином за 22 года, который сыграет в финале ЛЧ (в 2004-м феерил за "Порту" Дмитрий Аленичев).

Первый финалист определился накануне

Им стал лондонский "Арсенал", который по сумме двух тусклых матчей со счетом 2:1 победил мадридский "Атлетико" и впервые за 20 лет вышел в финал главного клубного турнира Старого Света. Тогда, в 2006-м, "Барселона" с юным Лионелем Месси пребывала в прайме, в то время как "канониры" могли дать бой каталонцам, но быстрое удаление голкипера Йенса Леманна спутало Арсену Венгеру все карты. На точные удары Самуэля Это'О и Жулиано Беллетти лондонцы ответили лишь голом Сола Кэмпбелла.

В 2026-м расклад не сильно изменится: именно "ПСЖ" откроется явным фаворитом, а парням Микеля Артеты, ни разу не проигравшим в нынешнем розыгрыше ЛЧ, придется выложиться на все 200% ради сенсации и первого "ушастого" трофея в истории "Арсенала".

