Более 1 тыс заявок пришло на конкурс "Лидеры закупок Москвы. Трансформация" - РИА Новости, 07.05.2026
09:15 07.05.2026
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Более 1 тысячи специалистов московских органов власти и подведомственных им государственных учреждений подали заявки на участие в конкурсе профессионального мастерства "Лидеры закупок Москвы. Трансформация", сообщила заммэра столицы, глава городского департамента экономической политики и развития (ДЭПР) Мария Багреева.
Заммэра отметила, что этот конкурс в столице проводят уже во второй раз. У участников есть возможность поделиться идеями по совершенствованию системы закупок города Москвы и вместе с коллегами разработать стратегии для их реализации.
"На участие в конкурсе подано более тысячи заявок от представителей почти 40 органов исполнительной власти столицы и свыше 300 подведомственных им государственных учреждений. Такая активность подтверждает, что наши специалисты готовы работать над повышением эффективности закупочных процессов и предлагать новые решения для экономики мегаполиса", – подчеркнула Багреева, ее слова приводит пресс-служба ДЭПР.
По ее словам, для победителей этого конкурса в этом году предусмотрены семь командных и пять индивидуальных номинаций. Главный критерий оценки – практическая польза решений для улучшения качества закупочных процессов и инструментов Москвы. Багреева уточнила, что это также касается и единой автоматизированной информационной системы города.
В текущем году в программу конкурса внедрили новые форматы, среди которых очное тестирование и защита проектов. Предполагается, что решение победителей внедрят в закупочные процессы столицы.
Как рассказал глава московского департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов, участники конкурса должны будут пройти два этапа отборочного тура, во время которых они будут решать актуальные задачи из сферы городских закупок. Участники, показавшие самую сильную экспертизу и вовлеченность, представят свои проекты на форуме, который пройдет 11 сентября. А награждение запланировано на 25 сентября.
Ранее Багреева сообщала, что стартовал прием заявок на ежегодную нацпремию в области финансовой и экономической журналистики "Финкор", который продлится до 7 августа.
