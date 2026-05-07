В МИД пообещали жестко ответить на высылку российских дипломатов из Австрии

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Россия жестко и болезненно для Австрии ответит на объявление трех дипломатов РФ персонами нон грата, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
В свою очередь, первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что Россия будет принимать зеркальные меры. Он подчеркнул, что Австрия периодически высылает российских дипломатов, обостряя этим отношения, хотя часть ее экономики плотно завязана на российских энергоносителях.
Джабаров также назвал глупостью и полной чушью предлог, под которым Вена высылает российских дипломатов.
"Я считаю, что этот надуманный повод явно спровоцирован кем-то из старших братьев — Германией или США. Но Австрия никогда и не была самостоятельным игроком", — сказал политик "Ленте.ру".