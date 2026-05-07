11:36 07.05.2026 (обновлено: 17:22 07.05.2026)
В МИД пообещали жестко ответить на высылку российских дипломатов из Австрии

Здание МИД России в Москве. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мария Захарова заявила, что Россия ответит на высылку Австрией трех российских дипломатов.
  • Ответные меры со стороны России будут жесткими и болезненными для Австрии.
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Россия жестко и болезненно для Австрии ответит на объявление трех дипломатов РФ персонами нон грата, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Российская сторона примет жесткие и, поверьте мне, болезненные для официальной Вены ответные меры", - сказала Захарова на брифинге.
В свою очередь, первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что Россия будет принимать зеркальные меры. Он подчеркнул, что Австрия периодически высылает российских дипломатов, обостряя этим отношения, хотя часть ее экономики плотно завязана на российских энергоносителях.
Джабаров также назвал глупостью и полной чушью предлог, под которым Вена высылает российских дипломатов.
"Я считаю, что этот надуманный повод явно спровоцирован кем-то из старших братьев — Германией или США. Но Австрия никогда и не была самостоятельным игроком", — сказал политик "Ленте.ру".
