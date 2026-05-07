"Астон Вилла" – "Ноттингем Форрест": смотреть матч 1/2 финала ЛЕ 7 мая

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Английские "Астон Вилла" и "Ноттингем Форрест" встретятся во втором матче 1/2 финала Лиги Европы УЕФА сезона-2025/26.
Во сколько начало
Встреча состоится в четверг и начнется в 22:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн
Прямая трансляция матча доступна в онлайн-кинотеатре Okko. Следить за игрой также возможно в матч-центре РИА Новости Спорт.
07 мая 2026 • начало в 22:00
36’ • Олли Уоткинс
58’ • Эмилиано Буэндия (П)
77’ • Джон Макгинн
80’ • Джон Макгинн
(Морган Роджерс)