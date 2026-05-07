Губернатор Ямала встретился с участниками "Движения Первых"

САЛЕХАРД, 7 мая – РИА Новости. Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов встретился с участниками "Движения Первых" на окружной конференции "Поехали!" в Салехарде, где молодежь представила свои предложения и практические решения различных социальных проблем.

"Пообщался с ребятами из "Движения Первых". В эти дни в Салехарде проходит окружная конференция "Поехали!" – попасть на нее стремится любой активист. Первые уже наметили планы на год. Слышу, что сейчас подростки особенно остро относятся к теме буллинга – призывают жестче наказывать зачинщиков, установить по всему округу тематические баннеры против травли", - написал Артюхов в канале на платформе "Макс".

Губернатор также отметил инициативу по разработке школьной формы под брендом "Ямолод" и проект поддержки одиноких пенсионеров, добавив, что многие идеи будут взяты в работу. Артюхов подчеркнул, что молодежь проявляет зрелость в своих предложениях и готовность нести ответственность за свои решения, что свидетельствует о правильном воспитании в системе ценностей.

По данным пресс-службы правительства региона, в конференции приняли участие более 150 активистов, наставников и выпускников движения из всех муниципалитетов Ямала, а также делегация Волновахского муниципального округа. Основная цель совета заключается в координации деятельности первичных отделений движения на территории округа и поддержке реализации проектов. Конференция "Поехали!" стала ключевым событием для подведения итогов работы и определения дальнейших планов.