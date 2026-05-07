Семенович высказалась об уехавших артистах

- Анна Семенович считает, что уехавшие из России артисты могут продолжать вести бизнес в стране, если платят налоги.
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Артисты, которые покинули Россию, могут продолжать вести бизнес в стране, но это должно быть честно и законно, считает певица и актриса Анна Семенович.
Многие артисты отечественной эстрады приняли решение покинуть Россию после начала проведения специальной военной операции. Среди них Алла Пугачева, Кристина Орбакайте, Андрей Макаревич*, Константин и Валерий Меладзе и другие. Некоторые из уехавших артистов продолжают зарабатывать в России. Так, Константин Меладзе заработал на своем лейбле более 100 миллионов рублей в 2025 году.
*Лицо, признанное иноагентом на территории РФ