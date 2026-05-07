Семенович высказалась об уехавших артистах

17:43 07.05.2026 (обновлено: 17:50 07.05.2026)
Семенович: уехавшие артисты могут вести бизнес в России, если платят налоги

© РИА Новости / Алексей Филиппов
Певица Анна Семенович
Певица Анна Семенович. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Анна Семенович считает, что уехавшие из России артисты могут продолжать вести бизнес в стране, если платят налоги.
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Артисты, которые покинули Россию, могут продолжать вести бизнес в стране, но это должно быть честно и законно, считает певица и актриса Анна Семенович.
"Если они платят налоги, то пусть ведут бизнес. Главное, чтобы эти люди платили налоги нашему государству, чтобы это было честно и по закону", - сказала Семенович в интервью РИА Новости, отвечая на вопрос о том, допустимо ли уехавшим артистам продолжать зарабатывать в России.
Многие артисты отечественной эстрады приняли решение покинуть Россию после начала проведения специальной военной операции. Среди них Алла Пугачева, Кристина Орбакайте, Андрей Макаревич*, Константин и Валерий Меладзе и другие. Некоторые из уехавших артистов продолжают зарабатывать в России. Так, Константин Меладзе заработал на своем лейбле более 100 миллионов рублей в 2025 году.
*Лицо, признанное иноагентом на территории РФ
