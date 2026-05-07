Липецкий губернатор рассказал, что отличает бойцов СВО на госслужбе

ВОРОНЕЖ, 7 мая - РИА Новости, Владимир Бедняк. Бывшие участники СВО, которые после демобилизации перешли в госуправление, отличаются ответственным отношением и умением действовать в условиях неопределенности, такое мнение в интервью РИА Новости высказал глава Липецкой области Игорь Артамонов.
"У них (бывших участников СВО — ред.) другое отношение к результату. В армии задача должна быть выполнена любой ценой — это не обсуждается. На гражданке это превращается в привычку доводить дело до конца, не откладывая. Ответственность для них – принцип", - рассказал Артамонов.
"Во-вторых, они умеют действовать в условиях неопределенности. В кризисной ситуации такой управленец не ждет инструкций, а действует: оценил обстановку, принял решение, исполнил", - добавил он.
По словам главы региона, ветеранов СВО уже начали принимать на госслужбу. Так, на должность заместителя министра внутренней политики Липецкой области назначен Максим Гутник, исполняющим обязанности военного комиссара Грязинского округа региона стал Михаил Мохов.
Для участников СВО в регионе с 2025 года запущен кадровый проект "Гордость Липецкой земли". У каждого из участников программы есть наставник из числа заместителей губернатора, министров, глав муниципалитетов. С ними военнослужащие проходят стажировки и разбирают конкретные управленческие ситуации. Сейчас большинство участников программы готовятся к защите итоговых проектов. Военнослужащие, которые не смогли присутствовать очно из-за выполнения боевых задач, остаются в резерве, для них обучение проведут после возвращения.