Липецкий губернатор рассказал, что отличает бойцов СВО на госслужбе

ВОРОНЕЖ, 7 мая - РИА Новости, Владимир Бедняк. Бывшие участники СВО, которые после демобилизации перешли в госуправление, отличаются ответственным отношением и умением действовать в условиях неопределенности, такое мнение в интервью РИА Новости высказал глава Липецкой области Игорь Артамонов.

"Во-вторых, они умеют действовать в условиях неопределенности. В кризисной ситуации такой управленец не ждет инструкций, а действует: оценил обстановку, принял решение, исполнил", - добавил он.

Для участников СВО в регионе с 2025 года запущен кадровый проект "Гордость Липецкой земли". У каждого из участников программы есть наставник из числа заместителей губернатора, министров, глав муниципалитетов. С ними военнослужащие проходят стажировки и разбирают конкретные управленческие ситуации. Сейчас большинство участников программы готовятся к защите итоговых проектов. Военнослужащие, которые не смогли присутствовать очно из-за выполнения боевых задач, остаются в резерве, для них обучение проведут после возвращения.