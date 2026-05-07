Рейтинг@Mail.ru
Липецкий губернатор рассказал, что отличает бойцов СВО на госслужбе - РИА Новости, 07.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:39 07.05.2026 (обновлено: 08:47 07.05.2026)
Липецкий губернатор рассказал, что отличает бойцов СВО на госслужбе

Артамонов: бывшие участники СВО отличаются ответственным отношением

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 07.05.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российский военнослужащий . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бывшие участники СВО, которые после демобилизации перешли в госуправление, отличаются ответственным отношением и умением действовать в условиях неопределенности, считает глава Липецкой области Игорь Артамонов.
  • Для участников СВО в регионе с 2025 года запущен кадровый проект "Гордость Липецкой земли", в рамках которого военнослужащие проходят стажировки и разбирают конкретные управленческие ситуации.
ВОРОНЕЖ, 7 мая - РИА Новости, Владимир Бедняк. Бывшие участники СВО, которые после демобилизации перешли в госуправление, отличаются ответственным отношением и умением действовать в условиях неопределенности, такое мнение в интервью РИА Новости высказал глава Липецкой области Игорь Артамонов.
"У них (бывших участников СВО — ред.) другое отношение к результату. В армии задача должна быть выполнена любой ценой — это не обсуждается. На гражданке это превращается в привычку доводить дело до конца, не откладывая. Ответственность для них – принцип", - рассказал Артамонов.
Встреча Путина с главой Тамбовской области - РИА Новости, 1920, 06.05.2026
Путин обсудил с главой Тамбовской области поддержку участников СВО
6 мая, 13:46
"Во-вторых, они умеют действовать в условиях неопределенности. В кризисной ситуации такой управленец не ждет инструкций, а действует: оценил обстановку, принял решение, исполнил", - добавил он.
По словам главы региона, ветеранов СВО уже начали принимать на госслужбу. Так, на должность заместителя министра внутренней политики Липецкой области назначен Максим Гутник, исполняющим обязанности военного комиссара Грязинского округа региона стал Михаил Мохов.
Для участников СВО в регионе с 2025 года запущен кадровый проект "Гордость Липецкой земли". У каждого из участников программы есть наставник из числа заместителей губернатора, министров, глав муниципалитетов. С ними военнослужащие проходят стажировки и разбирают конкретные управленческие ситуации. Сейчас большинство участников программы готовятся к защите итоговых проектов. Военнослужащие, которые не смогли присутствовать очно из-за выполнения боевых задач, остаются в резерве, для них обучение проведут после возвращения.
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев выступает на отчетно-программном форуме партии Единая Россия в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 01.05.2026
Свыше 160 законов приняли для поддержки участников СВО, заявил Медведев
1 мая, 17:14
 
Специальная военная операция на УкраинеЛипецкая областьИгорь Артамонов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала