Лидер армянской оппозиции прокомментировал визит Зеленского в Ереван

ЕРЕВАН, 7 мая – РИА Новости. Лидер армянской оппозиционной партии "Сильная Армения", предприниматель Самвел Карапетян считает организацию визита Владимира Зеленского в Ереван подлостью по отношению к армянскому народу.

Зеленский прибыл 3 мая в Ереван для участия в саммите Европейского политического сообщества.

"Я считаю, что со стороны нашей власти это было глупостью в отношении своего союзника, и даже могу сказать – подлостью в отношении собственного народа", - заявил Карапетян журналистам.

По его мнению, европейцы организовали приезд Зеленского в Ереван на саммит Европейского политического сообщества, чтобы Пашинян показал ему мастер-класс, "как нужно смело сдавать территории".

Карапетян заявил, что никакой пользы от этого армянский народ не получит.

"Пашиняну, сдавшему все, осталось продать европейцам только одно - антироссийскую политику, что европейцы охотно у него купят", - отметил он.