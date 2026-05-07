Лидер армянской оппозиции прокомментировал визит Зеленского в Ереван
15:36 07.05.2026
Лидер армянской оппозиции прокомментировал визит Зеленского в Ереван

Карапетян: визит Зеленского – это подлость в отношении армянского народа

© Фото : Sputnik/Asatur Yesayants
Самвел Карапетян. Архивное фото
07.05.2026
© Фото : Sputnik/Asatur Yesayants
Самвел Карапетян. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Лидер армянской оппозиции Самвел Карапетян считает организацию визита Владимира Зеленского в Ереван подлостью по отношению к армянскому народу.
  • По его мнению, европейцы организовали приезд Зеленского в Ереван на саммит Европейского политического сообщества, чтобы Пашинян показал ему, "как нужно смело сдавать территории".
ЕРЕВАН, 7 мая – РИА Новости. Лидер армянской оппозиционной партии "Сильная Армения", предприниматель Самвел Карапетян считает организацию визита Владимира Зеленского в Ереван подлостью по отношению к армянскому народу.
Зеленский прибыл 3 мая в Ереван для участия в саммите Европейского политического сообщества.
"Я считаю, что со стороны нашей власти это было глупостью в отношении своего союзника, и даже могу сказать – подлостью в отношении собственного народа", - заявил Карапетян журналистам.
По его мнению, европейцы организовали приезд Зеленского в Ереван на саммит Европейского политического сообщества, чтобы Пашинян показал ему мастер-класс, "как нужно смело сдавать территории".
Карапетян заявил, что никакой пользы от этого армянский народ не получит.
"Пашиняну, сдавшему все, осталось продать европейцам только одно - антироссийскую политику, что европейцы охотно у него купят", - отметил он.
Самвел Карапетян находился в заключении с 18 июня 2025 года. Защита считает, что он подвергается политическому преследованию за поддержку Армянской апостольской церкви. Тридцатого декабря 2025 года бизнесмена перевели под домашний арест.
