Армения нарушила обещание не предпринимать шаги против России, заявил МИД

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Ереван нарушил обещания не предпринимать шагов против России, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя события саммита Армения-ЕС в Ереване, на котором присутствовал Владимир Зеленский.
"Руководство Армении..., а оно, кстати, в ходе последних визитов в Москву заверяло, что не будет предпринимать никаких шагов против России. Если так обстоят дела с заверениями, значит, не только в Москве и не только с гражданами России себя так руководство Армении ведет, не сдерживая своих обещаний", - сказала Захарова в ходе еженедельного брифинга.