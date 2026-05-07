Пашинян не приедет на парад Победы в Москве - РИА Новости, 07.05.2026
12:12 07.05.2026 (обновлено: 12:41 07.05.2026)
Пашинян не приедет на парад Победы в Москве

Пашинян заявил, что не приедет на 9 Мая в Москву из-за грядущих выборов

Премьер-министр Армении Никол Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян . Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пашинян заявил, что не приедет на парад Победы в Москве.
  • Он объяснил это предстоящими парламентскими выборами в Армении.
ЕРЕВАН, 7 мая — РИА Новости. Премьер Армении Никол Пашинян заявил, что не прилетит в Москву на парад Победы из-за грядущих выборов.
"Я во время визита в Россию в апреле проинформировал президента (Владимира Путина. — Прим. ред.), что из-за предвыборной кампании не смогу участвовать в мероприятиях к 9 Мая", — рассказал он.

Парламентские выборы в Армении пройдут 7 июня. В прошлом году Пашинян приезжал в Россию на торжества в честь 80-летия Победы.
Москву 9 мая посетят зарубежные гости. Среди них будут в том числе премьер-министр Словакии Роберт Фицо, президент Белоруссии Александр Лукашенко и Верховный правитель Малайзии Султан Ибрагим.
Спикер Кремля Дмитрий Песков отмечал, что полный список гостей огласят ближе к празднику.
