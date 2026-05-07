В Армении суд отменил домашний арест брату и племяннику Гарегина II

ЕРЕВАН, 7 мая – РИА Новости. Суд в Армении отменил домашний арест брату и племяннику католикоса всех армян Гарегина II - Геворгу Нерсиняну и Амбарцуму Нерсисяну, сообщает онлайн-издание 168.am, ссылаясь на решение суда.
В феврале Геворг и Амбарцум Нерсисяны были переведены из СИЗО под домашний арест сроком на 3 месяца
"Домашний арест брату и племяннику католикоса отменен, применен административный надзор", - говорится в сообщении.
В начале ноября 2025 года адвокат Ара Зограбян заявил, что на родственников главы Армянской апостольской церкви пожаловался кандидат на муниципальных выборах в Вагаршапате от партии "Республика" Арутюн Мкртчян. Он, в частности, заявил, что 1 ноября брат католикоса Геворг Нерсисян со своими сыновьями якобы препятствовал предвыборной агитации. Однако, по словам адвоката, брат и племянник Гарегина II лишь отказались от участия в предвыборном собрании партии, никакого конфликта не было, о чем свидетельствует запись камер видеонаблюдения. Третьего ноября брат и племянник католикоса были арестованы на месяц, а 29 ноября и 30 января суд продлевал домашний арест.
Конфликт властей Армении и Армянской апостольской церкви сопровождается преследованием священнослужителей. Вступившегося за церковь предпринимателя и мецената Самвела Карапетяна, вложившего много средств в развитие Армении, арестовали, что вызвало возмущение многочисленных представителей диаспоры по всему миру, заявивших РИА Новости, что политическое преследование церкви и ее сторонников недопустимо.