Рейтинг@Mail.ru
В Аргентине зафиксировали рекордную за десятилетие вспышку хантавируса - РИА Новости, 07.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:23 07.05.2026 (обновлено: 10:56 07.05.2026)
В Аргентине зафиксировали рекордную за десятилетие вспышку хантавируса

Infobae: в Аргентине зафиксировали высокий уровень заболеваемости хантавирусом

© AP Photo / Natacha PisarenkoАвтомобили скорой помощи в Буэнос-Айресе
Автомобили скорой помощи в Буэнос-Айресе - РИА Новости, 1920, 07.05.2026
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Автомобили скорой помощи в Буэнос-Айресе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Аргентине зафиксировали рекордную за последнее десятилетие вспышку хантавируса, подтвержден уже 101 случай болезни.
МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. В Аргентине зафиксировали рекордную за десять лет вспышку хантавируса, сообщил новостной портал Infobae со ссылкой на местный Минздрав.
«

"Страна зарегистрировала самый высокий показатель этого заболевания <...> за последнее десятилетие", — говорится в публикации.

Снимок ткани печени пациента с хантавирусным легочным синдромом под микроскопом - РИА Новости, 1920, 06.05.2026
Хантавирус: что это за болезнь, симптомы, можно ли заразиться в России
6 мая, 13:54
По данным издания, в эпидемиологическом сезоне 2025/2026 подтвержден уже 101 случай болезни.
Параллельно с этим вспышка хантавируса произошла в начале мая на круизном лайнере MV Hondius в Атлантическом океане. На его борту находятся 149 человек, среди них есть россиянин. По последним данным, болезнь диагностировали у семерых туристов, трое из них погибли.
Наиболее опасный вид, способный распространяться между людьми, выявили недавно у пациента в Швейцарии. В правительстве этой страны считают, что риска распространения болезни нет. Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус также отметил, что ситуация пока не похожа на начало пандемии COVID-19.
Хантавирус — это группа патогенов, которые могут вызывать у человека поражение легких или почек. Заразиться большинством его разновидностей можно лишь при контакте с грызунами или их испражнениями.
Хантавирус - РИА Новости, 1920, 05.05.2026
Эпидемиолог рассказала, кто рискует заразиться хантавирусом
5 мая, 11:07
 
АргентинаВОЗВ миреАтлантический океанШвейцарияТедрос Адханом ГебрейесусХантавирус
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала