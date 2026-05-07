В Аргентине зафиксировали рекордную за десятилетие вспышку хантавируса

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Аргентине зафиксировали рекордную за последнее десятилетие вспышку хантавируса, подтвержден уже 101 случай болезни.
МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. В Аргентине зафиксировали рекордную за десять лет вспышку хантавируса, сообщил новостной портал Infobae со ссылкой на местный Минздрав.
«
"Страна зарегистрировала самый высокий показатель этого заболевания <...> за последнее десятилетие", — говорится в публикации.
По данным издания, в эпидемиологическом сезоне 2025/2026 подтвержден уже 101 случай болезни.
Параллельно с этим вспышка хантавируса произошла в начале мая на круизном лайнере MV Hondius в Атлантическом океане. На его борту находятся 149 человек, среди них есть россиянин. По последним данным, болезнь диагностировали у семерых туристов, трое из них погибли.
Наиболее опасный вид, способный распространяться между людьми, выявили недавно у пациента в Швейцарии. В правительстве этой страны считают, что риска распространения болезни нет. Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус также отметил, что ситуация пока не похожа на начало пандемии COVID-19.
Хантавирус — это группа патогенов, которые могут вызывать у человека поражение легких или почек. Заразиться большинством его разновидностей можно лишь при контакте с грызунами или их испражнениями.