Аппарат Львовой-Беловой ведет базу данных о разыскиваемых на Украине детях

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Аппарат уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка ведет базу данных о разыскиваемых детях, оказавшихся на украинской территории, следует из бюллетеня о деятельности детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой по защите детей во время СВО.
"В аппарат уполномоченного поступают обращения от родителей и близких родственников, проживающих в России, которые пытаются воссоединиться с детьми, оказавшимися на украинской территории. Аппарат уполномоченного оперативно помогает всем обратившимся. Такая работа ведется с начала СВО и носит индивидуальный характер. Для этого аппарат ведет базу данных о разыскиваемых детях", - говорится в тексте документа.
Кроме того, Львова-Белова наладила рабочий канал взаимодействия с украинской стороной, позволяющий отрабатывать каждый поступающий в аппарат запрос.
"Через него происходит обмен необходимыми документами, информацией, координируется процесс воссоединения с семей", - отметили в бюллетене.