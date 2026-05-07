Анохин: в Смоленской области прошла праздничная акция для ветеранов

20:25 07.05.2026
Анохин: на Смоленщине прошла акция "Парад для одного ветерана" к 9 Мая

Губернатор Смоленской области Василий Анохин на совещании с главами муниципалитетов
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Акцию "Парад для одного ветерана" провели на 12 площадках в Смоленской области, праздничные программы проходили во дворах домов, где живут участники Великой Отечественной войны и узница Освенцима, сообщил губернатор региона Василий Анохин.
Акцию организуют молодежный центр-музей имени адмирала Нахимова и "Волонтеры Победы" при поддержке правительства области.
Торжественным маршем прошли военнослужащие Смоленского территориального гарнизона, курсанты Военной академии войсковой противовоздушной обороны имени Маршала Советского Союза А.М. Василевского, Пограничного управления ФСБ России по Смоленской области, юнармейцы. Бойцы Росгвардии и 25-го отряда специального назначения "Меркурий" играли песни военных лет. Участники специальной военной операции также присоединились к акции и лично поздравили ветеранов с наступающим праздником. Представители военной полиции и 62-й военной автомобильной инспекции обеспечили безопасное проведение мероприятия.
"Волонтеры вручили героическим землякам поздравительные открытки и помогали ветеранам выходить на улицу. Студенты Смоленского государственного института искусств исполнили вальс, оркестр отдельного отряда специального назначения "Меркурий" Росгвардии сыграл мелодии военных лет", – написал Анохин в канале в мессенджере "Макс".
Содействие в организации акции и памятные подарки вручили ветеранам активисты "Бессмертного полка" Смоленской области, юнармейцы и добровольцы Всероссийского студенческого корпуса спасателей. Также в акции приняли участие сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Смоленской области, УФССП, УФСИН, Следственного комитета, Прокуратуры, 144-й Ельнинской дивизии, 29-й железнодорожной бригады, Росприроднадзора, Торгово-промышленной палаты Смоленской области.
"Ветераны пообщались с молодыми ребятами – это бесценный урок истории. В глазах юных смолян – глубокое уважение, гордость за страну и за поколение победителей. На их подвиг сегодня равняется наше подрастающее поколение. Низкий поклон вам, дорогие ветераны! Крепкого здоровья, тепла и внимания близких. Мы сделаем все, чтобы вы чувствовали нашу заботу каждый день!" – сказал Анохин.
