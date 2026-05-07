"Анахайм" обыграл "Вегас" и сравнял счет в серии 1/4 финала Кубка Стэнли
08:07 07.05.2026 (обновлено: 09:58 07.05.2026)
"Анахайм" обыграл "Вегас" и сравнял счет в серии 1/4 финала Кубка Стэнли

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • «Анахайм Дакс» обыграл «Вегас Голден Найтс» во втором матче четвертьфинальной серии плей-офф НХЛ.
  • Счет в серии до четырех побед стал 1:1.
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. "Анахайм Дакс" обыграл "Вегас Голден Найтс" во втором матче четвертьфинальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча в Парадайсе завершилась со счетом 3:1 (0:0, 1:0, 2:1) в пользу гостей, у которых отличились Бекетт Сеннеке (32-я минута), Лео Карлссон (47) и Дженсен Харкинс (57). В составе проигравших шайбу забросил Марк Стоун (60).
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
07 мая 2026 • начало в 04:30
Завершен
Вегас
1 : 3
Анахайм
59:54 • Марк Стоун
(Джек Айкел, Ши Теодор)
31:23 • Beckett Sennecke
(Джеффри Трюшон-Виль, Райан Пелинг)
46:36 • Лео Карлссон
(Трой Терри, Крис Крайдер)
56:30 • Янсен Харкинс
Календарь Турнирная таблица История встреч
Российские нападающие "Вегаса" Павел Дорофеев и Иван Барбашев результативными действиями не отметились, как и защитник "Анахайма" Павел Минтюков.
Счет в серии до четырех побед стал 1-1. Следующие два матча пройдут 8 и 10 мая в Анахайме.
