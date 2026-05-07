15:57 07.05.2026
Алиханов рассказал, когда начнутся серийные поставки вертолетов "Ансат"

Алиханов: серийные поставки вертолетов "Ансат" начнутся в конце 2026 года

Министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сертификация и начало серийных поставок импортозамещенных легких вертолетов "Ансат" ожидаются в конце 2026 года, рассказал глава Минпромторга Антон Алиханов.
  • Импортозамещенный "Ансат" отличается высокой маневренностью и вместительной кабиной.
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Сертификация и начало серийных поставок импортозамещенных легких вертолетов "Ансат" ожидаются в конце текущего года, рассказал в интервью РИА Новости глава Минпромторга РФ Антон Алиханов.
"Мы планируем до конца 2026 года завершить его сертификацию и начать серийные поставки эксплуатантам, которые его с нетерпением ждут. "Ансат" сейчас является одной из основных машин в санитарной авиации. Это очень востребованная машина, и мы стремимся быстрее закончить его сертификацию", - сказал министр.
Импортозамещенный "Ансат" создан на базе модели "Ансат-М", сертифицированной в 2022 году. Вертолеты "Ансат" отличаются высокой маневренностью и самой вместительной кабиной в классе, при этом они просты в эксплуатации. Машина может выполнять полеты при температурах от -45 до +50 градусов по Цельсию и в высокогорье. Все это позволяет применять вертолет для решения разнообразных авиационных задач, в том числе в условиях плотной городской застройки.
