Алиханов рассказал, когда начнутся серийные поставки вертолетов "Ансат"

"Мы планируем до конца 2026 года завершить его сертификацию и начать серийные поставки эксплуатантам, которые его с нетерпением ждут. "Ансат" сейчас является одной из основных машин в санитарной авиации. Это очень востребованная машина, и мы стремимся быстрее закончить его сертификацию", - сказал министр.

Импортозамещенный "Ансат" создан на базе модели "Ансат-М", сертифицированной в 2022 году. Вертолеты "Ансат" отличаются высокой маневренностью и самой вместительной кабиной в классе, при этом они просты в эксплуатации. Машина может выполнять полеты при температурах от -45 до +50 градусов по Цельсию и в высокогорье. Все это позволяет применять вертолет для решения разнообразных авиационных задач, в том числе в условиях плотной городской застройки.