Алиханов назвал сроки начала передачи самолетов авиакомпаниям

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Российским производителям необходимо один-два месяца после получения всех разрешительных документов для начала передачи самолетов авиакомпаниям, рассказал в интервью РИА Новости глава Минпромторга РФ Антон Алиханов.
"С точки зрения поставок, учитывая готовность серийных бортов, как только мы получаем все разрешительные документы, буквально через месяц – два мы начинаем передавать машины авиакомпаниям", - сказал министр.
Он добавил, что "в целом начало эксплуатации самолетов - достаточно размытый процесс". Это связано с тем, что машины сначала будут использоваться на коротких рейсах, так как требуется обучить летный экипаж и наземные службы для работы с бортом.