Алиханов назвал сроки начала передачи самолетов авиакомпаниям
06:54 07.05.2026 (обновлено: 06:55 07.05.2026)
© Фото : Минпромторг
Министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов
Министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава Минпромторга РФ Антон Алиханов рассказал, что российским производителям нужно 1–2 месяца после получения всех разрешительных документов для начала передачи самолетов авиакомпаниям.
  • Начало эксплуатации самолетов — достаточно размытый процесс, так как машины сначала будут использоваться на коротких рейсах.
  • Это связано с необходимостью обучения летного экипажа и наземных служб для работы с бортом.
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Российским производителям необходимо один-два месяца после получения всех разрешительных документов для начала передачи самолетов авиакомпаниям, рассказал в интервью РИА Новости глава Минпромторга РФ Антон Алиханов.
"С точки зрения поставок, учитывая готовность серийных бортов, как только мы получаем все разрешительные документы, буквально через месяц – два мы начинаем передавать машины авиакомпаниям", - сказал министр.
Он добавил, что "в целом начало эксплуатации самолетов - достаточно размытый процесс". Это связано с тем, что машины сначала будут использоваться на коротких рейсах, так как требуется обучить летный экипаж и наземные службы для работы с бортом.
ЭкономикаРоссияАнтон АлихановМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
 
 
