В Израиле прошла акция "Сад памяти" в честь героев Великой Отечественной войны

  • В Израиле прошла акция "Сад памяти", посвященная 81-й годовщине победы в Великой Отечественной войне.
  • Посол России в Израиле Анатолий Викторов принял участие в высадке шести оливковых деревьев и отметил, что акция проводится в Израиле уже четвертый год подряд.
ТЕЛЬ-АВИВ, 7 мая - РИА Новости. Акция "Сад памяти", в рамках которой по всей России и за рубежом высаживаются деревья в честь героев Великой Отечественной войны, прошла в четверг в подворье Русской духовной миссии в Яффо на юге Тель-Авива, передает корреспондент РИА Новости.
В этом году эта акция также посвящена 81-й годовщине победы советского народа в Великой Отечественной войне.
В мероприятии приняли участие посол России в Израиле Анатолий Викторов, начальник Русской духовной миссии в Иерусалиме архимандрит Вассиан (Змеев), представители Русского дома в Израиле и израильского антифашистского движения, другие приглашенные гости.
"Эта акция более чем уместна и здесь, в Израиле, в память о 6 миллионах убитых нацистскими нелюдями евреев. Увековечение памяти о героях Великой Отечественной войны особенно актуально на фоне попыток некоторых стран принизить решающий вклад доблестных офицеров и солдат Красной армии в разгром нацистской Германии и прекращение ужасов Холокоста", - заявил посол в обращении к участникам акции.
Посол РФ поучаствовал в высадке шести оливковых деревьев и отметил, что сегодняшнее мероприятие весьма востребовано и проводится в Израиле уже четвертый год подряд.
"Его цель – поддержать добрую традицию, напомнить о драматических страницах Великой Отечественной войны. В России и по всему миру неравнодушные граждане и общественные активисты по зову сердца участвуют в высадке деревьев, которые в будущем станут цветущими парками, садами, скверами", - отметил Викторов.
Три года назад высаженные здесь шесть оливковых деревьев дали старт "Саду памяти" в русском подворье в Яффо, который теперь продолжил разрастаться.
На территории подворья расположен православный храм в честь святого апостола Петра и праведной Тавифы, построенный в конце 19 века. Храм возведен рядом с местом погребения праведной Тавифы, по преданию воскрешенной апостолом Петром. Вокруг храма разбит роскошный сад, где растут апельсины, лимоны, маслины, гранаты, а также кипарисы, эвкалипты и сосны. На территории подворья можно встретить гуляющих павлинов, зайцев и других животных. Еще до строительства храма здесь был построен дом для православных паломников, прибывавших в Палестину через порт Яффо.
Международная акция "Сад памяти" впервые была проведена в 2020 году. Она посвящена погибшим в ходе Великой Отечественной войны. Ежегодно высаживается свыше 27 миллионов деревьев в память о 27 миллионах погибших.
