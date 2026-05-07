Тысячи россиян приняли участие в акции Росприроднадзора "Игрушка ветерану"

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. В адрес Международной премии "Экология – дело каждого" пришли тысячи мягких игрушек, открыток и писем с благодарностью фронтовикам в рамках акции Росприроднадзора "Игрушка ветерану", сообщает пресс-центр премии.

Как отметила глава Росприроднадзора Светлана Радионова, в каждом письме чувствуется семейная память, уважение к подвигу героев Великой Отечественной и желание сказать ветеранам самые важные слова. Многие участники рассказывали о своих фронтовиках, вкладывали в открытки фотографии родных, делились историями, в которых память о войне передается из поколения в поколение. Глубокую признательность ветеранам выражают и те, кому Великая Отечественная известна лишь по книгам и фильмам.

Радионова поблагодарила всех участников акции и отметила, что каждая игрушка – особенная и проникновенная. Белый медведь – талисман премии "Экология – дело каждого", чистый и светлый символ заботы о будущем. Каждый такой плюшевый мишка несет тепло заботливых рук и превратился в народный жест признательности фронтовикам.

"В каждой игрушке ветерану чувствуется не только творческая фантазия, но и частичка души, глубокая благодарность. Кто-то вложил личную историю воевавших предков, кто-то передал ветерану письмо от нескольких поколений своей семьи, кто-то сделал подарок вместе с особенными детьми, которым важно сказать свое слово победителям. Все эти подарки и пожелания мы обязательно передадим фронтовикам в разных уголках страны. В Москве мы ежегодно поздравляем Николая Васильевича Морозова – выпускника Соловецкой школы юнг, который пошел защищать Родину в 14 лет, а после войны стал хранителем Вечного огня на Могиле Неизвестного Солдата. Уже вручили белого мишку и Нине Михайловне Трепалиной, которой в этом году исполнилось 99 лет. Когда началась война, она, будучи хрупкой девочкой, встала к станку и точила снаряды для фронта. Мы помним и ценим подвиг каждого ветерана", – сказала Радионова.

Она добавила, что эти мягкие игрушки – символ искренней признательности. И поблагодарила каждого, кто откликнулся на акцию.

"От всей души я поздравляю ветеранов и всех нас с наступающим Днем Победы! Для всего российского народа это священный праздник памяти, благодарности и гордости, который объединяет семьи, поколения и всю страну", – отметила Радионова.

Акция Росприроднадзора "Игрушка ветерану" получила широкий отклик у россиян. Они сшили самых разнообразных белых мишек, украсили их георгиевскими лентами и цветами, нарядили в национальные костюмы, солдатскую форму и даже бальные платья, отмечается в сообщении. Многие прислали письма, стихи и рисунки, где главной мыслью звучит благодарность за мирное небо и право жить, мечтать и радоваться. Искренность и глубина человеческого участия в каждой поделке – знак большого уважения к подвигу фронтовиков.

Акция "Игрушка ветерану" еще раз показала, что память о Великой Победе в России всегда будет живой и объединяющей. Для тысяч участников она стала возможностью не просто сделать добрый подарок, а передать фронтовикам частицу любви, признательности и благодарности, которая никогда не иссякнет.