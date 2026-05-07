"Аэрофлот" летом запустит дополнительные рейсы из Москвы в Бодрум и Даламан - РИА Новости, 07.05.2026
11:32 07.05.2026
© РИА Новости / Павел Львов
Самолеты авиакомпании "Аэрофлот" в международном аэропорту Шереметьево им. А.С. Пушкина
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Авиакомпания "Аэрофлот" в июне запустит дополнительные рейсы из Москвы в турецкие Бодрум и Даламан, число рейсов перевозчика на каждый из этих курортов превысит 10 полетов в неделю, сообщил "Аэрофлот".
"Дополнительные полеты в Бодрум будут выполняться с 6 июня по 8 июля с частотой три раза в неделю: по вторникам, средам и субботам. Таким образом, общее количество рейсов между Москвой и Бодрумом достигнет 12 в неделю", - говорится в сообщении.
"Дополнительные рейсы в Даламан запланированы с 9 июня по 6 октября с частотой два раза в неделю: по вторникам и субботам. Всего же "Аэрофлот" будет выполнять между Москвой и Даламаном до 11 рейсов в неделю", - говорится в сообщении.
Авиакомпания задействует на рейсах в Бодрум лайнеры Airbus A321, а полеты в Даламан будут выполняться на самолетах Boeing 737. В общей сложности в летний период "Аэрофлот" предложит пассажирам более 6,1 тысячи дополнительных мест на рейсах на популярные курорты Турции.
Авиакомпания этим летом также будет выполнять собственные прямые рейсы в Анталью из девяти городов России.
"Аэрофлот" - крупнейшая российская авиакомпания. В состав одноименной группы также входят авиакомпании "Россия" и "Победа".
