"Аэрофлот" летом запустит дополнительные рейсы из Москвы в Бодрум и Даламан

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Авиакомпания "Аэрофлот" в июне запустит дополнительные рейсы из Москвы в турецкие Бодрум и Даламан, число рейсов перевозчика на каждый из этих курортов превысит 10 полетов в неделю, сообщил "Аэрофлот".

"Дополнительные полеты в Бодрум будут выполняться с 6 июня по 8 июля с частотой три раза в неделю: по вторникам, средам и субботам. Таким образом, общее количество рейсов между Москвой и Бодрумом достигнет 12 в неделю", - говорится в сообщении.

"Дополнительные рейсы в Даламан запланированы с 9 июня по 6 октября с частотой два раза в неделю: по вторникам и субботам. Всего же "Аэрофлот" будет выполнять между Москвой и Даламаном до 11 рейсов в неделю", - говорится в сообщении.

Авиакомпания задействует на рейсах в Бодрум лайнеры Airbus A321, а полеты в Даламан будут выполняться на самолетах Boeing 737. В общей сложности в летний период "Аэрофлот" предложит пассажирам более 6,1 тысячи дополнительных мест на рейсах на популярные курорты Турции.

Авиакомпания этим летом также будет выполнять собственные прямые рейсы в Анталью из девяти городов России.