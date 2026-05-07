ПВО сбила семь украинских беспилотников над Адыгеей

КРАСНОДАР, 7 мая - РИА Новости. Силы ПВО сбили семь украинских БПЛА над территорией Адыгеи, есть незначительные повреждения в Гиагинском районе, люди не пострадали, сообщил глава республики Мурат Кумпилов.
"За прошедшие вечер, ночь и утро над территорией Адыгеи силами ПВО были сбиты и уничтожены 7 вражеских беспилотников", - написал Кумпилов в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что незначительные последствия работы ПВО зафиксированы в станице Дондуковской Гиагинского района, там обломки БПЛА разрушили гараж и повредили остекление частного домовладения, где никто не проживал. Пострадавших нет, добавил Кумпилов.
