Талантливые студенты нижегородского ИТ-кампуса могут получить до 1 млн руб

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 мая – РИА Новости. Талантливые студенты ИТ-кампуса "Неймарк" в Нижнем Новгороде в первый год обучения смогут получить до 1 миллиона рублей по новой программе "Грант 360", сообщает пресс-служба правительства региона.

По словам губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, которые приводятся в сообщении, Нижегородский ИТ-кампус "Неймарк" - один из ключевых проектов региона в сфере подготовки кадров для цифровой экономики, и его программы формируются совместно с ведущими вузами и индустриальными партнерами.

"Мы не только расширяем количество программ, но и создаем комплексные условия для того, чтобы сильнейшие абитуриенты со всей России могли получить передовое образование, доступ к индустриальным проектам и полноценную финансовую поддержку для профессионального роста – до одного миллиона рублей в первый год обучения", — сказал Никитин.

В этом году, уточняется в сообщении, поступающим стал доступен "Грант 360" - комплексная программа поддержки, покрывающая до 100% стоимости проживания в коливингах кампуса, ежемесячные стипендии до 60 тысяч рублей, единовременную выплату для поддержки на старте. Получить грант могут победители федеральных олимпиад и абитуриенты с высокими баллами ЕГЭ по профильным предметам.

Как рассказал заместитель губернатора Нижегородской области Егор Поляков, университет "Неймарк" почти в два раза увеличил количество сетевых программ в 2026-2027 учебном году – с пяти до девяти. Среди новых направлений – проектирование телекоммуникационных систем, инженерия ИИ-управляемых робототехнических систем, биоинженерия, а также правовое обеспечение использования искусственного интеллекта.

"Это актуальнейшие направления, специальности будущего. Для нас крайне важно, чтобы выпускники нижегородского ИТ-кампуса были востребованы на долгие годы вперед", - цитирует пресс-служба замгубернатора.

Одной из новых программ станет "Проектирование телекоммуникационных систем", которая будет реализовываться совместно с Нижегородским госуниверситетом имени Лобачевского. Обучение в рамках бакалавриата рассчитано на четыре года. Выпускники программы получат компетенции для работы с перспективными технологиями связи, включая спутниковые системы широкополосного доступа, мобильные сети 5G/6G и телекоммуникационные решения следующих поколений.

Среди новых направлений бакалавриата — "Инженерия ИИ-управляемых робототехнических систем". Программа реализуется совместно с Нижегородским техническим университетом имени Алексеева. Выпускники смогут работать в области разработки программного обеспечения для робототехники и создания интеллектуальных робототехнических систем.

Для специалистов с высшим образованием университет "Неймарк" также расширяет линейку магистерских программ, отметили в пресс-службе. В числе новых - программа в области биоинженерии, а также программа "Правовое обеспечение использования искусственного интеллекта". Планируется, что приемная кампания в ИТ-кампус "Неймарк" стартует во второй половине июня 2026 года.

В этом году будет продолжен прием и на пять сетевых программ, запущенных в 2024-2025 годах совместно с ведущими нижегородскими вузами. Это бакалавриат "Технологии искусственного и дополненного интеллекта", бакалавриат "Сопряженная разработка программного и аппаратного обеспечения", специалитет "Информационная безопасность автоматизированных систем" со сроком обучения 5 лет, магистратура "Цифровые двойники объектов капитального строительства" и магистратура "Искусственный интеллект и компьютерное зрение".