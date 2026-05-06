В Госдуме призвали звезду российского волейбола не менять гражданство - РИА Новости Спорт, 06.05.2026
11:39 06.05.2026 (обновлено: 12:03 06.05.2026)
В Госдуме призвали звезду российского волейбола не менять гражданство

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Олимпийская чемпионка Светлана Журова заявила, что будет обидно, если Мария Маркова сменит спортивное гражданство.
  • Президент Федерации волейбола Турции предложил Марковой из стамбульского клуба "Вакыфбанк" сменить гражданство и выступать за сборную Турции.
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости, Олег Богатов. Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы РФ Светлана Журова заявила РИА Новости, что российских волейболисток могут допустить к отбору на Олимпийские игры - 2028, и будет обидно, если к этому времени Мария Маркова примет решение сменить спортивное гражданство.
Ранее президент Федерации волейбола Турции Мехмет Акиф Устюндаг предложил Марковой из стамбульского клуба "Вакыфбанк" сменить гражданство и выступать за сборную Турции. Россиянка играет за "Вакыфбанк" с 2024 года, россиянка является двукратной чемпионкой страны и обладательницей Кубка Турции. В апреле 25-летнюю доигровщицу признали самым ценным игроком финала чемпионата Турции. 3 мая в составе клуба Маркова стала победительницей Лиги чемпионов. В ее активе один матч за сборную России - товарищеская игра против команды Сербии.
"Я думаю, что наша федерация просто так не отпустит спортсменку, если она примет решение сменить гражданство. И будет какой-то период карантина, возможно, один год или два. Но меньше года карантина точно не будет. И будет очень обидно, если в этом году наших волейболистов допустят к участию в международных соревнованиях, а Маркова уже примет решение выступать за сборную Турции", - сказала Журова.
"Но я не знаю ее уровень и хотели ли ее приглашать в сборную России. А если главный тренер ее видит в составе, то это уже другой вопрос. Я думаю, что Мария сейчас, видимо, находится на распутье. Потому что есть и такой критический момент: если карантин будет два года, то она может на Олимпиаде и за Турцию не сыграть. Это большая дилемма. Я бы подождала, потому что думаю, что нашу сборную, скорее всего, допустят к участию в соревнованиях", - добавила собеседница агентства.
