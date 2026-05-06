Около 270 тюменцев переедут из аварийных домов в новые квартиры

ТЮМЕНЬ, 6 мая - РИА Новости. Более 4,8 тысячи квадратных метров аварийного жилья расселят в Тюменской области в течение года, в новое жилье переедут 269 граждан, сообщает информационный центр правительства региона.

"В Тюменской области планируется расселить более 4,8 тысячи квадратных метров аварийного жилья в 2026 году. На реализацию программы направлено 558,16 миллиона рублей. В планах – переселить 269 жителей, 13 домов и 96 помещений. Работа ведется по региональному проекту "Жилье" национального проекта "Инфраструктура для жизни", - говорится в сообщении.

Отмечается, что всего в рамках региональной адресной программы на 2025-2027 годы предполагается расселение 7,36 тысячи квадратных метров аварийного жилья – жилищные условия улучшат 441 человек из 17 домов, 156 помещений. Общая стоимость составляет 938,26 миллиона рублей. Большая часть средств – из областного бюджета, также привлечены местные бюджеты и Фонд развития территорий.