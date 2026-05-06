"Надоел уже". На Западе дерзко ответили на требование Зеленского

МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Европейский союз не желает вступления Украины в альянс, заявил британский дипломат Иан Прауд в соцсети Х.
"Стремление Зеленского к членству в ЕС обостряет отношения с союзниками. Мне уже ужасно надоело повторять: "Я же говорил". Евросоюз не хочет, чтобы Украина вступала в блок в ближайшее время или вообще когда-либо. Кредит в 90 миллиардов евро — это буквально плата за то, чтобы Киев оставался вне его", — написал он.
Издание Le Monde в апреле писало, что европейские страны не готовы предоставлять Украине поблажки для ускоренного вступления в ЕС из-за отсутствия единогласной поддержки в этом вопросе. По информации Politico, многие ключевые члены блока, включая ФРГ, Нидерланды и Италию, не хотят обсуждать его в ближайшее время.
В ЕС неоднократно указывали на несоответствие украинского законодательства европейским стандартам и говорили, что одним из обязательных условий должно стать реформирование страны. Как отмечал журнал The Economist, Украину не хотят принимать в блок из-за ее коррумпированности. Глава Евросовета Антониу Кошта подчеркивал, что процесс интеграции будет долгим и сложным.