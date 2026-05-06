"Не дадим". В США резко высказались о Зеленском после угроз в адрес Москвы - РИА Новости, 06.05.2026
18:09 06.05.2026 (обновлено: 22:28 06.05.2026)
Дэвис: Зеленский угрозами в адрес Москвы пытается привлечь к себе внимание

Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Берлине. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис заявил, что Владимир Зеленский начал угрожать России перед парадом Победы, чтобы привлечь к себе внимание.
  • По мнению Дэвиса, это произошло потому, что операция США против Ирана серьезно ударила по положению Украины и создала давление на Зеленского из-за использования тех же видов вооружений, которые Украина хотела бы получить.
МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Владимир Зеленский начал угрожать России перед парадом в День Победы, чтобы привлечь к себе внимание, заявил подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис в эфире YouTube-канала.
"С одной стороны, Россия продолжает продвигаться на фронте, с другой — Зеленский, оказавшийся в сложной ситуации. Мне кажется, он просто хочет оставаться на первых страницах газет", — рассказал эксперт.
По мнению Дэвиса, такие изменения в поведении главы киевского режима произошли потому, что операция США против Ирана серьезно ударила по положению Украины.
"Зеленский, должно быть, столкнулся с колоссальным давлением из-за войны на Ближнем Востоке. Соединенные Штаты и Израиль используют большое количество тех же самых видов вооружений, особенно ракетных систем и перехватчиков, которые он хотел бы получить. О передаче ракет ATACMS и другом дальнобойном оружии теперь можно забыть. Мы не дадим ничего из этого", — отметил военный.
Ранее в понедельник Владимир Зеленский во время открытия саммита Европейского политического сообщества в Ереване выступил с угрозой нанести удар по параду в Москве 9 Мая в честь Дня Победы в Великой Отечественной войне.
Минобороны в понедельник объявило перемирие с украинской стороной 8 и 9 мая в честь Дня Победы. Ведомство предупредило, что ВС России нанесут ответный массированный ракетный удар по центру Киева, если киевский режим попытается сорвать празднование 81-й годовщины Победы. Москва, несмотря на имеющиеся возможности, по гуманитарным соображениям ранее от таких мер воздерживалась, подчеркнули в Минобороны.
