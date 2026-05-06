"Будет нелегко". На Западе поразились новому плану Зеленского против России - РИА Новости, 06.05.2026
17:10 06.05.2026 (обновлено: 19:09 06.05.2026)
"Будет нелегко". На Западе поразились новому плану Зеленского против России

Politico: Украина планирует разработать собственную систему ПВО

© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Украина планирует разработать собственную систему ПВО на основе общеевропейских технологий.
  • Создать систему, способную перехватывать баллистические ракеты, для Киева будет крайне сложно, так как Европа не сможет производить достаточное количество альтернативных систем ПВО для удовлетворения потребностей Украины.
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Украина планирует разработать собственную систему ПВО на основе общеевропейских технологий, пишет Politico.
"Украина стремится создать собственную систему противоракетной обороны, поскольку поставки американских перехватчиков скудеют. В прошлом месяце Зеленский поставил цель создать украинскую систему противоракетной обороны "в течение года", однако достичь ее будет нелегко", — говорится в публикации.
Как уточняется, эти усилия вписываются в общее стремление Киева и его европейских союзников ослабить потребность в американском оружии. Война США и Израиля с Ираном обострила дефицит перехватчиков PAC-3 американского производства для систем противоракетной обороны Patriot, которые крайне необходимы Украине.
"Если возникнет нехватка американского оружия, Европа не сможет производить достаточное количество альтернативных систем ПВО, будь то немецкая IRIS-T или франко-итальянская SAMP-T, чтобы удовлетворить потребности Украины", — подчеркивается в статье.
При этом отмечается, что создать систему, способную перехватывать баллистические ракеты, для Киева будет крайне сложно.
Bloomberg 10 марта сообщал, что война на Ближнем Востоке грозит Киеву критическим дефицитом ракет PAC-3 для систем Patriot, так как массовое отражение иранских атак стремительно истощает мировые запасы этих систем.
Ранее в январе глава киевского режима жаловался, что ракеты для систем ПВО Patriot не были вовремя доставлены на Украину из-за не оплаченного Европой транша по инициативе Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), которая предусматривает быстрые поставки вооружения через взносы стран НАТО.
Москва считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
