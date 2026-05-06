"Будет нелегко". На Западе поразились новому плану Зеленского против России

МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Украина планирует разработать собственную систему ПВО на основе общеевропейских технологий, пишет Politico.
"Украина стремится создать собственную систему противоракетной обороны, поскольку поставки американских перехватчиков скудеют. В прошлом месяце Зеленский поставил цель создать украинскую систему противоракетной обороны "в течение года", однако достичь ее будет нелегко", — говорится в публикации.
Как уточняется, эти усилия вписываются в общее стремление Киева и его европейских союзников ослабить потребность в американском оружии. Война США и Израиля с Ираном обострила дефицит перехватчиков PAC-3 американского производства для систем противоракетной обороны Patriot, которые крайне необходимы Украине.
"Если возникнет нехватка американского оружия, Европа не сможет производить достаточное количество альтернативных систем ПВО, будь то немецкая IRIS-T или франко-итальянская SAMP-T, чтобы удовлетворить потребности Украины", — подчеркивается в статье.
При этом отмечается, что создать систему, способную перехватывать баллистические ракеты, для Киева будет крайне сложно.
Bloomberg 10 марта сообщал, что война на Ближнем Востоке грозит Киеву критическим дефицитом ракет PAC-3 для систем Patriot, так как массовое отражение иранских атак стремительно истощает мировые запасы этих систем.
Москва считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
