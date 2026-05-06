"Только попробуй!" В США пригрозили Зеленскому после слов о параде
02:25 06.05.2026
"Только попробуй!" В США пригрозили Зеленскому после слов о параде

  • Бывший офицер ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что угрозы Владимира Зеленского в адрес парада в Москве обрекают его на гибель.
  • По его словам, подобные решения Зеленского свидетельствуют о том, что киевский режим перешел черту.
МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Угрозы Владимира Зеленского в адрес парада в Москве на День Победы обрекают главу киевского режима на гибель, заявил бывший офицер ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Дэниела Дэвиса.
"Он (Зеленский. — Прим. ред.) бы обеспечил себе скорую гибель. Он бы недолго продержался, если бы сделал это. <…> Тогда русские больше не будут себя сдерживать. <…> Так что, только попробуй! Зеленский таким образом бы просто пересек черту", — рассказал эксперт.
Ранее Владимир Зеленский во время открытия саммита Европейского политического сообщества в Ереване выступил с угрозой нанести удар по параду в Москве 9 Мая в честь Дня Победы в Великой Отечественной войне.
Минобороны в понедельник объявило перемирие с украинской стороной 8 и 9 мая в честь Дня Победы. Ведомство предупредило, что ВС России нанесут ответный массированный ракетный удар по центру Киева, если киевский режим попытается сорвать празднование 81-й годовщины Победы. Москва, несмотря на имеющиеся возможности, по гуманитарным соображениям ранее от таких мер воздерживалась, подчеркнули в Минобороны.
