Два коммерческих помещения в Зеленограде выставили на торги

МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Два нежилых помещения площадью 29,1 и 282,3 квадратного метра в Зеленоградском административном округе Москвы выставили на торги, сообщил руководитель департамента города Москвы по конкурентной политике Кирилл Пуртов.



Помещения расположены по адресам: район Матушкино, корпус 419 и район Силино, корпус 1205. Продавцом недвижимости выступает столичный департамент городского имущества.



"На городские торги выставляются нежилые объекты различной площади — это позволяет инвесторам подбирать помещения для бизнеса любого масштаба. Например, сейчас предпринимателям предлагаются два объекта площадью 29,1 и 282,3 квадратного метра в Зеленограде", — приводит слова Пуртова пресс-служба департамента города Москвы по конкурентной политике.



Он добавил, что коммерческие помещения имеют свободное назначение и находятся на первых этажах многоквартирных домов рядом с лесопарком. В одном объекте можно расположить, например, ателье по ремонту одежды или салон красоты. А другой можно использовать под офис, организацию дополнительного образования или клиентский центр.



Прием заявок на участие в торгах завершится 25 мая, а аукционы пройдут 3 июня на электронной площадке "Росэлторг". Для участия понадобятся регистрация и усиленная квалифицированная электронная подпись.



Министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента городского имущества Екатерина Соловьева указала, что за первые три месяца текущего года инвесторы приобрели у столицы восемь помещений в трех районах Зеленоградского административного округа.



Площадь самого компактного из них составляет 39,5 квадратного метра, а самого просторного — более 300 квадратных метров. Первый объект находится в районе Силине, второй — в районе Крюкове.



Столица выставляет на торги различное имущество, а витриной для него выступает инвестиционный портал Москвы. В разделе "Торги Москвы" есть вся необходимая информация о лотах, в том числе фотографии, документация, условия и форма продажи.



Развитие электронных сервисов для предпринимательства отвечает целям национального проекта "Экономика данных и цифровая трансформация государства" и московского регионального проекта "Цифровое государственное управление".



Ранее Пуртов сообщал, что в районе Северном выставили на открытые аукционы три коммерческих объекта площадью от 151 до 248,1 квадратного метра. Они находятся по адресу: Долгопрудная аллея, дом 15, корпуса 1 и 3.