Рейтинг@Mail.ru
Два коммерческих помещения в Зеленограде выставили на торги - РИА Новости, 06.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:20 06.05.2026
Два коммерческих помещения в Зеленограде выставили на торги

Два коммерческих помещения в Зеленограде выставили на открытые аукционы

© Фото : Пресс-служба департамента города Москвы по конкурентной политикеДва коммерческих помещения в Зеленограде выставили на торги
Два коммерческих помещения в Зеленограде выставили на торги - РИА Новости, 1920, 06.05.2026
© Фото : Пресс-служба департамента города Москвы по конкурентной политике
Два коммерческих помещения в Зеленограде выставили на торги
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Два нежилых помещения площадью 29,1 и 282,3 квадратного метра в Зеленоградском административном округе Москвы выставили на торги, сообщил руководитель департамента города Москвы по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

Помещения расположены по адресам: район Матушкино, корпус 419 и район Силино, корпус 1205. Продавцом недвижимости выступает столичный департамент городского имущества.

"На городские торги выставляются нежилые объекты различной площади — это позволяет инвесторам подбирать помещения для бизнеса любого масштаба. Например, сейчас предпринимателям предлагаются два объекта площадью 29,1 и 282,3 квадратного метра в Зеленограде", — приводит слова Пуртова пресс-служба департамента города Москвы по конкурентной политике.

Он добавил, что коммерческие помещения имеют свободное назначение и находятся на первых этажах многоквартирных домов рядом с лесопарком. В одном объекте можно расположить, например, ателье по ремонту одежды или салон красоты. А другой можно использовать под офис, организацию дополнительного образования или клиентский центр.

Прием заявок на участие в торгах завершится 25 мая, а аукционы пройдут 3 июня на электронной площадке "Росэлторг". Для участия понадобятся регистрация и усиленная квалифицированная электронная подпись.

Министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента городского имущества Екатерина Соловьева указала, что за первые три месяца текущего года инвесторы приобрели у столицы восемь помещений в трех районах Зеленоградского административного округа.

Площадь самого компактного из них составляет 39,5 квадратного метра, а самого просторного — более 300 квадратных метров. Первый объект находится в районе Силине, второй — в районе Крюкове.

Столица выставляет на торги различное имущество, а витриной для него выступает инвестиционный портал Москвы. В разделе "Торги Москвы" есть вся необходимая информация о лотах, в том числе фотографии, документация, условия и форма продажи.

Развитие электронных сервисов для предпринимательства отвечает целям национального проекта "Экономика данных и цифровая трансформация государства" и московского регионального проекта "Цифровое государственное управление".

Ранее Пуртов сообщал, что в районе Северном выставили на открытые аукционы три коммерческих объекта площадью от 151 до 248,1 квадратного метра. Они находятся по адресу: Долгопрудная аллея, дом 15, корпуса 1 и 3.
 
Кирилл ПуртовРосэлторгЗеленоград
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала