Запад хочет видеть Россию на коленях, заявила Москалькова

МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Западный мир, как и в годы Великой Отечественной войны, ожесточен и желает видеть Россию на коленях, но правда и справедливость остаются за РФ, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
В среду Москалькова и сотрудники ее аппарата возложили цветы к монументу в Музее Победы на Поклонной горе.
"Каждый день и час, пережитый в годы Великой Отечественной войны, мы сегодня переосмысливаем и понимаем, через призму того, что происходит в реалиях сегодняшнего дня. Как и прежде, мир, западный мир ожесточен, желает видеть нас на коленях. И мы пришли сюда для того, чтобы склонить свою голову перед подвигом и мужеством тех, кто передал нам Знамя Победы", - сказала Москалькова в ходе возложения цветов.
Она отметила, что почти у каждого, кто работает в аппарате уполномоченного по правам человека в РФ, родные и близкие сражались в Великой Отечественной войне. У многих и сегодня мужья, сыновья, близкие и друзья сражаются за независимость, участвуя в СВО.
"Сегодня мы с вами стоим у этого знамени, сегодня мы с вами на рубежах в нашей стране. С нами Георгий Победоносец, с нами правда и справедливость", - добавила омбудсмен.