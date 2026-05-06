Запад хочет видеть Россию на коленях, заявила Москалькова

МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Западный мир, как и в годы Великой Отечественной войны, ожесточен и желает видеть Россию на коленях, но правда и справедливость остаются за РФ, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

"Каждый день и час, пережитый в годы Великой Отечественной войны, мы сегодня переосмысливаем и понимаем, через призму того, что происходит в реалиях сегодняшнего дня. Как и прежде, мир, западный мир ожесточен, желает видеть нас на коленях. И мы пришли сюда для того, чтобы склонить свою голову перед подвигом и мужеством тех, кто передал нам Знамя Победы", - сказала Москалькова в ходе возложения цветов.