Захарова прокомментировала условия МИД Польши для пролета Фицо в Москву

МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала РИА Новости слова главы МИД Польши Радослава Сикорского об условиях для пролета в РФ словацкого примера Роберта Фицо.
"Звучит как тотальное и бесповоротное саморазоблачение - провокаторы-реваншисты, толкающие Европу по проторенной ими же раньше тропе войны к обрыву", - сказала она РИА Новости.
"Сикорский действует не в интересах Польши и польского народа, а в интересах своей жены Энн Эпплбаум, ярой американской ультралибералки", - добавила она. По ее словам, "Сикорские-Эпплбаум потом снимутся и уедут на свою родину, которой Польша не является. А полякам будет предложено снова разгребать европейские завалы".