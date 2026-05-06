Захарова прокомментировала условия МИД Польши для пролета Фицо в Москву - РИА Новости, 06.05.2026
22:07 06.05.2026 (обновлено: 22:11 06.05.2026)
Захарова прокомментировала условия МИД Польши для пролета Фицо в Москву

Захарова о словах Польши для пролета Фицо: Сикорский действует в интересах жены

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мария Захарова прокомментировала слова главы МИД Польши Радослава Сикорского об условиях для полета в Россию словацкого премьер-министра Роберта Фицо.
  • Она назвала заявления Сикорского саморазоблачением и отметила, что он действует не в интересах Польши, а в интересах своей жены Энн Эпплбаум.
  • По мнению Захаровой, полякам придется "разгребать европейские завалы", пока Сикорские-Эпплбаум уедут на свою родину.
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала РИА Новости слова главы МИД Польши Радослава Сикорского об условиях для пролета в РФ словацкого примера Роберта Фицо.
"Звучит как тотальное и бесповоротное саморазоблачение - провокаторы-реваншисты, толкающие Европу по проторенной ими же раньше тропе войны к обрыву", - сказала она РИА Новости.
"Сикорский действует не в интересах Польши и польского народа, а в интересах своей жены Энн Эпплбаум, ярой американской ультралибералки", - добавила она. По ее словам, "Сикорские-Эпплбаум потом снимутся и уедут на свою родину, которой Польша не является. А полякам будет предложено снова разгребать европейские завалы".
"Им же сейчас рассказали, что они целый Берлин освободили в 1945 г., не уточнив, что в составе 1-го Белорусского фронта Красной Армии", - заключила Захарова.
Ранее Сикорский заявил, что Варшава готова пропустить премьер-министра Словакии в Россию, если он разблокирует помощь Украине.
