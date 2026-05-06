21:01 06.05.2026
Захарова: ИИ никогда не заменит для человека нравственность и совесть

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мария Захарова заявила, что искусственный интеллект никогда не заменит человеку критическое мышление, совесть, нравственность и душу.
  • Она отметила, что уровень технологического развития государств будет определять их позиции в формирующемся многополярном мире.
  • Захарова назвала угрозу дипфейков и материалов, созданных нейросетями, одним из наиболее серьезных вызовов информационной безопасности.
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Искусственный интеллект никогда не заменит для человека критическое мышление, совесть и нравственность, а также душу и об этом нужно помнить, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Пожалуйста, помните о том, что нужно сохранять критическое мышление. И нужно убеждать людей, вашу аудиторию, что ни один искусственный интеллект, ни одна программа никогда не заменит человеку критического мышления, совести и что самое важное, нравственности. Нельзя заменить искусственным интеллектом душу. Об этом всегда нужно помнить. И у вас есть все возможности об этом рассказывать вашей аудитории", - сказала Захарова в рамках медиашколы для иностранных блогеров.
Она отметила, что ИИ становится важным фактором международной конкуренции и сотрудничества, а уровень технологического развития государств будет определять их позиции в формирующемся многополярном мире.
В то же время, Захарова назвала угрозу дипфейков и материалов, созданных нейросетями, одним из наиболее серьезных вызовов информационной безопасности. По ее словам, подобные технологии уже используются для создания фальшивых видео, в том числе якобы с участием российских официальных лиц.
