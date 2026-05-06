Захарова рассказала, что ИИ никогда не заменит для человека

Краткий пересказ от РИА ИИ Мария Захарова заявила, что искусственный интеллект никогда не заменит человеку критическое мышление, совесть, нравственность и душу.

МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Искусственный интеллект никогда не заменит для человека критическое мышление, совесть и нравственность, а также душу и об этом нужно помнить, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Пожалуйста, помните о том, что нужно сохранять критическое мышление. И нужно убеждать людей, вашу аудиторию, что ни один искусственный интеллект, ни одна программа никогда не заменит человеку критического мышления, совести и что самое важное, нравственности. Нельзя заменить искусственным интеллектом душу. Об этом всегда нужно помнить. И у вас есть все возможности об этом рассказывать вашей аудитории", - сказала Захарова в рамках медиашколы для иностранных блогеров.

Она отметила, что ИИ становится важным фактором международной конкуренции и сотрудничества, а уровень технологического развития государств будет определять их позиции в формирующемся многополярном мире.