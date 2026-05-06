США гордятся тем, что тысячами высылают людей из страны, заявила Захарова

МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. США, которые навязывают американское гражданство детям российских дипломатов, при этом гордятся тем, как тысячами запихивают людей в самолеты и высылают из страны, не обращая внимания на их личные ситуации, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Захарова опубликовала в "Ведомостях" статью, в которой рассказала, как Госдеп насильно распространяет гражданство США на рожденных в американской юрисдикции детей сотрудников российских консульств под предлогом "права почвы". РФ не признает такое навязывание, будет требовать от американских властей подтверждения того, что дети дипломатов не находятся под юрисдикцией США.

"Они (США - ред.), как вы, наверное, заметили, этим фактом крайне гордятся: нанимают, фрахтуют самолеты, запихивают туда людей. Это не один, не пять, не десять. Это сотни, переходящие в тысячи - запихивают в эти самолеты людей и отправляют их в те страны, откуда они прибыли", - сказала Захарова в эфире радио Sputnik

Захарова уточнила, что сейчас американская администрация развернула колоссальную работу по борьбе с нелегальным получением гражданства США , нелегальной натурализации. При этом они высылают и тех, кто уже многие годы живет и работает в США, указала Захарова.

"Их не волнует ничего: сколько человек сделал для США, насколько он хорош. Какой работник, какая ценность... Наплевав абсолютно на то, сколько эти люди уже провели времени на территории США, что у них уже родились дети, у них есть жены, семьи и так далее. Их ничего не волнует, они гордятся этим", - указала Захарова.

Однако детям российских дипломатов гражданство навязывается, родителям об этом сообщают просто по телефону, подчеркнула Захарова.