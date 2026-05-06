Захарова рассказала подробности о своей свадьбе в Нью-Йорке
08:57 06.05.2026 (обновлено: 09:01 06.05.2026)
Захарова рассказала подробности о своей свадьбе в генконсульстве РФ в Нью-Йорке

Официальный представитель МИД России Мария Захарова. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мария Захарова рассказала подробности о своей свадьбе, которая проходила в 2005 году в генеральном консульстве России в Нью-Йорке.
  • Знакомство с ее мужем произошло незадолго до ее отъезда в командировку в США.
  • Свадьба Марии Захаровой состоялась в кабинете вице-консула на территории консульства России, где присутствовали вице-консул, молодожены и был портрет Путина.
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала подробности о своей свадьбе, которая проходила на территории генерального консульства РФ в Нью-Йорке в 2005 году.
Дипломат поделилась, что знакомство с ее мужем произошло незадолго до отъезда в командировку в США.
"У меня все документы были на руках, я не могла подвести свое ведомство, свой коллектив", - сказала она в эфире радио Sputnik.
По ее словам, спустя несколько месяцев работы в Нью-Йорке ее будущий муж приехал в США для оформления официального брака.
"Мы пошли в консульство и расписались. Вот такая у нас была свадьба. В консульстве на территории Российской Федерации вице-консул нас расписал. В кабинете было четверо: вице-консул, мы вдвоем и портрет Путина", - подчеркнула она.
