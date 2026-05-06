Захарова рассказала подробности о своей свадьбе в Нью-Йорке

МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала подробности о своей свадьбе, которая проходила на территории генерального консульства РФ в Нью-Йорке в 2005 году.

Дипломат поделилась, что знакомство с ее мужем произошло незадолго до отъезда в командировку в США.

"Мы пошли в консульство и расписались. Вот такая у нас была свадьба. В консульстве на территории Российской Федерации вице-консул нас расписал. В кабинете было четверо: вице-консул, мы вдвоем и портрет Путина", - подчеркнула она.