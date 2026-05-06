Захарова опровергла слухи о том, что у нее есть гражданство США

МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова вновь опровергла слухи о том, что у нее или ее родственников когда-либо было гражданство или вид на жительство в США.

Дипломат отметила, что фейки о наличии у нее и членов ее семьи американских или других иностранных документов возникли сразу после назначения ее на должность директора департамента и печати МИД РФ.

"У меня ни у кого, ни у мужа, ни у дочки, ни у мамы, ни у папы нет никакого гражданства и никогда не было",- сказала дипломат в эфире радио Sputnik

Захарова подчеркнула, что у членов ее семьи и ее ближайших родственников не было никогда ни видов на жительство в других странах и никаких пролонгированиях виз, которые приравниваются к видам на жительство.