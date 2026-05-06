08:47 06.05.2026 (обновлено: 09:01 06.05.2026)
Захарова опровергла слухи о том, что у нее есть гражданство США

Официальный представитель МИД России Мария Захарова. Архивное фото
  • Мария Захарова опровергла слухи о наличии у нее или ее родственников гражданства США.
  • Фейки о наличии у Захаровой и членов ее семьи иностранных документов возникли после ее назначения на должность директора департамента информации и печати МИД.
  • Захарова подчеркнула, что у нее и ее родственников нет и никогда не было видов на жительство в других странах.
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова вновь опровергла слухи о том, что у нее или ее родственников когда-либо было гражданство или вид на жительство в США.
Дипломат отметила, что фейки о наличии у нее и членов ее семьи американских или других иностранных документов возникли сразу после назначения ее на должность директора департамента и печати МИД РФ.
"У меня ни у кого, ни у мужа, ни у дочки, ни у мамы, ни у папы нет никакого гражданства и никогда не было",- сказала дипломат в эфире радио Sputnik.
Захарова подчеркнула, что у членов ее семьи и ее ближайших родственников не было никогда ни видов на жительство в других странах и никаких пролонгированиях виз, которые приравниваются к видам на жительство.
"Этот фейк мы дезавуировали и опровергли в 2020 году, и до этого мы опровергали. То есть шесть лет на официальных площадках были опубликованы опровержения, но они все равно начали", - добавила она.
