Во Владивостоке задержали главу приморского филиала ФГУП "Нацрыбресурс"

ВЛАДИВОСТОК, 6 мая – РИА Новости. Руководителя Приморского филиала ФГУП "Нацрыбресурс" задержали по делу о незаконном использовании федерального имущества, суд отправил его под домашний арест, сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура.

"Во Владивостоке по материалам проверки транспортной прокуратуры возбуждено уголовное дело в отношении руководителя Приморского филиала ФГУП "Нацрыбресурс" по факту незаконного использования федерального имущества", - говорится в сообщении.

Нарушение выявлено в ходе проверки портовых гидротехнических сооружений. Установлено, что ООО "Альбатрос" на основании договора аренды использовало пирс рейдовых перевозок в районе Чуркинской переправы во Владивостоке, находящийся в хозяйственном ведение ФГУП "Нацрыбресурс".

В связи с невыполнением инвестиционных обязательств, в том числе связанных с ремонтом сооружения, учреждение в судебном порядке расторгло договорные отношения.

"Однако ввиду отсутствия контроля за использованием объекта со стороны Приморского филиала ФГУП "Нацрыбресурс" общество продолжило вести хозяйственную деятельность, незаконно оказывая услуги по ремонту и швартовке судов и взимая за это плату. Ущерб, причиненный государству неправомерным использованием имущества, превысил 2 миллиона рублей", - сообщает прокуратура.

Дело возбуждено по статье "Превышение должностных полномочий из корыстной или иной личной заинтересованности". Руководитель филиала задержан. Суд отправил его под домашний арест сроком на 1 месяц 16 суток, отмечает ведомство.