Во Владивостоке задержали главу приморского филиала ФГУП "Нацрыбресурс"
07:13 06.05.2026 (обновлено: 11:15 06.05.2026)
Во Владивостоке задержали главу приморского филиала ФГУП "Нацрыбресурс"

Главу приморского филиала "Нацрыбресурс" заподозрили в превышении полномочий

© Дальневосточная транспортная прокуратура/Telegram
  • Во Владивостоке задержали руководителя Приморского филиала ФГУП «Нацрыбресурс» по делу о незаконном использовании федерального имущества.
  • Ущерб государству от неправомерного использования имущества превысил 2 миллиона рублей.
  • Суд отправил руководителя филиала под домашний арест сроком на 1 месяц 16 суток.
ВЛАДИВОСТОК, 6 мая – РИА Новости. Руководителя Приморского филиала ФГУП "Нацрыбресурс" задержали по делу о незаконном использовании федерального имущества, суд отправил его под домашний арест, сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура.
"Во Владивостоке по материалам проверки транспортной прокуратуры возбуждено уголовное дело в отношении руководителя Приморского филиала ФГУП "Нацрыбресурс" по факту незаконного использования федерального имущества", - говорится в сообщении.
Нарушение выявлено в ходе проверки портовых гидротехнических сооружений. Установлено, что ООО "Альбатрос" на основании договора аренды использовало пирс рейдовых перевозок в районе Чуркинской переправы во Владивостоке, находящийся в хозяйственном ведение ФГУП "Нацрыбресурс".
В связи с невыполнением инвестиционных обязательств, в том числе связанных с ремонтом сооружения, учреждение в судебном порядке расторгло договорные отношения.
"Однако ввиду отсутствия контроля за использованием объекта со стороны Приморского филиала ФГУП "Нацрыбресурс" общество продолжило вести хозяйственную деятельность, незаконно оказывая услуги по ремонту и швартовке судов и взимая за это плату. Ущерб, причиненный государству неправомерным использованием имущества, превысил 2 миллиона рублей", - сообщает прокуратура.
Дело возбуждено по статье "Превышение должностных полномочий из корыстной или иной личной заинтересованности". Руководитель филиала задержан. Суд отправил его под домашний арест сроком на 1 месяц 16 суток, отмечает ведомство.
"В ходе предварительного следствия подозреваемый признал вину. Оперативное сопровождение осуществлялось УФСБ России по Приморскому краю", - сообщает прокуратура.
