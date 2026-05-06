Карседо назвал Заболотного важной частью "Спартака"

МОСКВА, 6 мая - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Главный тренер московского футбольного клуба "Спартак" Хуан Карлос Карседо заявил, что сдавший положительную допинг-пробу Антон Заболотный является важной частью столичной команды.
В среду "Спартак" дома обыграл московский ЦСКА со счетом 1:0 и вышел в суперфинал Кубка России. Заболотный вошел в заявку на матч, но остался в запасе. О положительной допинг-пробе спортсмена стало известно в воскресенье. Заболотный был отстранен, затем Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) допустило его до соревнований. Он сможет доиграть сезон без ограничений. Окончательное решение по его делу будет принято позднее. Сам Заболотный заявил, что никогда осознанно не использовал запрещенные вещества и намерен доказать свою невиновность.
«
"Заболотный - часть нашей команды. Он мог сегодня выйти на поле, помочь. Он очень важный игрок для нас. Мы очень рады, что он у нас есть. Посмотрим, как будет развиваться ситуация", - заявил Карседо на пресс-конференции.