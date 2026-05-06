В Госдуме подготовят поправки в закон о защите русского языка - РИА Новости, 06.05.2026
11:56 06.05.2026 (обновлено: 12:24 06.05.2026)
В Госдуме подготовят поправки в закон о защите русского языка

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Зал заседаний Госдумы
Зал заседаний Госдумы. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Зал заседаний Госдумы. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Депутаты Госдумы от фракции "Единая Россия" подготовят поправки в закон о защите русского языка.
  • По словам депутата Виталия Милонова, работа над поправками началась после сообщений о запрете танцевать под зарубежную музыку в некоторых школах.
МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Единороссы подготовят поправки к закону о защите русского языка, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Виталий Милонов.
"Буквально, как мы с коллегами по партии "Единая Россия" увидели сообщения о том, что в ряде школ запретили танцевать под зарубежную музыку, мы, недолго думая и совещаясь, договорились приступить к работе над поправками к закону", — сказал он.

Парламентарий надеется, что первые результаты работы они успеют представить в текущей сессии.
"Защита русского языка — это не запрет детям на выпускном танцевать под песни Уитни Хьюстон. Защита нашего языка лежит в более глубокой сфере, где запрет является не помощником, а настоящим противником", — заключил Милонов.

Закон "О защите русского языка" вступил в силу 1 марта. Он обязывает переводить на русский язык все вывески, указатели, этикетки, рекламу и тому подобное. Использовать иностранные слова можно, только если это зарегистрированные товарные знаки.
