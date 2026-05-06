Рейтинг@Mail.ru
В районе Запорожской АЭС не согласовали режим тишины для ремонта ЛЭП - РИА Новости, 06.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:21 06.05.2026 (обновлено: 14:24 06.05.2026)
В районе Запорожской АЭС не согласовали режим тишины для ремонта ЛЭП

Яшина: режим тишины в районе ЗАЭС для ремонта ЛЭП не согласован

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВид на энергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре
Вид на энергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 06.05.2026
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Вид на энергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Режим тишины в районе Запорожской АЭС для ремонта основной линии внешнего электроснабжения не согласован.
  • Запорожская АЭС остается запитанной за счет единственной резервной линии электропередачи "Ферросплавная-1".
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая – РИА Новости. Режим тишины в районе Запорожской АЭС для ремонта основной линии внешнего электроснабжения станции не согласован, обстановка остается напряженной, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям Запорожской АЭС Евгения Яшина.
"Что касается так называемого режима тишины для проведения ремонтных работ на линии "Днепровская", на данный момент он не согласован. Атомная станция по-прежнему остается запитанной за счет единственной резервной линии электропередачи "Ферросплавная-1", - сказала Яшина РИА Новости.
Энергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 05.05.2026
МАГАТЭ после атаки ВСУ обнаружило ущерб в оборудовании на ЗАЭС
5 мая, 01:12
По ее словам, обстановка в районе ЗАЭС остается напряженной, при этом атак по территории станции не зафиксировано.
Основная линия "Днепровская" остается отключенной с 24 марта. На сегодня собственные нужды ЗАЭС запитаны за счет резервной линии электропередачи "Ферросплавная-1". Яшина ранее сообщала, что точный участок повреждения ЛЭП "Днепровская" установлен - он находится в акватории Днепра, проведение ремонтно-восстановительных работ осложнено как с технической точки зрения, так и из за сохраняющейся военной обстановки вокруг.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе: на станции насчитываются шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
Вид на здания энергоблоков Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 06.05.2026
Атаки ВСУ на ЗАЭС создают риски для ядерной безопасности, заявил Мирошник
5 мая, 07:08
 
Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская АЭС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала