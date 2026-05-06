В районе Запорожской АЭС не согласовали режим тишины для ремонта ЛЭП

Краткий пересказ от РИА ИИ Режим тишины в районе Запорожской АЭС для ремонта основной линии внешнего электроснабжения не согласован.

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая – РИА Новости. Режим тишины в районе Запорожской АЭС для ремонта основной линии внешнего электроснабжения станции не согласован, обстановка остается напряженной, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям Запорожской АЭС Евгения Яшина.

"Что касается так называемого режима тишины для проведения ремонтных работ на линии "Днепровская", на данный момент он не согласован. Атомная станция по-прежнему остается запитанной за счет единственной резервной линии электропередачи "Ферросплавная-1", - сказала Яшина РИА Новости.

По ее словам, обстановка в районе ЗАЭС остается напряженной, при этом атак по территории станции не зафиксировано.

Основная линия "Днепровская" остается отключенной с 24 марта. На сегодня собственные нужды ЗАЭС запитаны за счет резервной линии электропередачи "Ферросплавная-1". Яшина ранее сообщала, что точный участок повреждения ЛЭП "Днепровская" установлен - он находится в акватории Днепра , проведение ремонтно-восстановительных работ осложнено как с технической точки зрения, так и из за сохраняющейся военной обстановки вокруг.