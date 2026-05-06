Интенсивность атак ВСУ на Энергодар значительно возросла, заявили на ЗАЭС

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Интенсивность атак ВСУ на Энергодар значительно возросла, сообщила директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина.
- За один день было зафиксировано порядка 20 ударов по Энергодару, сказано в сообщении Яшиной.
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая - РИА Новости. Интенсивность атак ВСУ на город-спутник Запорожской АЭС Энергодар значительно возросла, такого уровня активности ранее не было, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям станции Евгения Яшина.
ВСУ атаковали Энергодар, зафиксировано несколько ударов, в том числе, по зданию администрации, сообщил ранее в среду глава администрации города Максим Пухов.
"Интенсивность атак на Энергодар действительно значительно возросла. Только за вчерашний день было зафиксировано порядка 20 ударов. Такого уровня активности ранее не наблюдалось", - сказала Яшина РИА Новости.