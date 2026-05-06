Интенсивность атак ВСУ на Энергодар значительно возросла, заявили на ЗАЭС

Краткий пересказ от РИА ИИ Интенсивность атак ВСУ на Энергодар значительно возросла, сообщила директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина.

За один день было зафиксировано порядка 20 ударов по Энергодару, сказано в сообщении Яшиной.

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая - РИА Новости. Интенсивность атак ВСУ на город-спутник Запорожской АЭС Энергодар значительно возросла, такого уровня активности ранее не было, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям станции Евгения Яшина.

ВСУ атаковали Энергодар, зафиксировано несколько ударов, в том числе, по зданию администрации, сообщил ранее в среду глава администрации города Максим Пухов.

"Интенсивность атак на Энергодар действительно значительно возросла. Только за вчерашний день было зафиксировано порядка 20 ударов. Такого уровня активности ранее не наблюдалось", - сказала Яшина РИА Новости.