В посольстве России в Токио проходит акция «Бессмертный полк».

ТОКИО, 6 мая – РИА Новости. Акция "Бессмертный полк" проходит в посольстве РФ в Токио, в ней принимают участие более 300 человек, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
В акции "Бессмертный полк" принял участие посол КНР У Цзянхао и представители дипмиссий дружественных стран. Участники акции почтили минутой молчания память погибших в боях Великой Отечественной.
Перед участниками выступил посол Российской Федерации в Японии Николай Ноздрев.
"Сейчас мы с тревогой наблюдаем, как тень тех страшных событий минувшего прошлого вновь покрывает окружающий мир. Летопись героической войны фальсифицируется, бывшие страны-агрессоры стремительно закупают вооружения… Отвратительные результаты возрождающейся идеологии нацизма мы видим сейчас на Украине. В это сложное время у нас есть прочная духовная опора и одновременно нравственный ориентир - это историческая правда и наследие воинов-победителей", - сказал Ноздрев.
Также в рамках акции проходит концерт под открытым небом ансамбля "Россиянка" школы имени Рихарда Зорге при посольстве России с исполнением военных песен и танцевальных композиций. Для участников акции также на территории посольства открыта полевая кухня.
"Бессмертный полк" - общенародная акция, которая проводится в России и ряде стран ближнего и дальнего зарубежья для увековечивания памяти участников и жертв Великой Отечественной войны. Впервые она прошла 9 мая 2012 года в Томске по инициативе местных журналистов, а в 2013 году стала всероссийской.