Краткий пересказ от РИА ИИ Японский депутат Мунэо Судзуки выразил благодарность России за поставки газа.

Он отметил, что Россия даже после начала СВО на Украине поставляет Японии 10% от необходимого ей газа.

МОСКВА, 6 мая – РИА Новости. Японский депутат Мунэо Судзуки в интервью РИА Новости выразил благодарность России за поставки газа японской стороне.

"Три дня назад в Японию пришла нефть с проекта "Сахалин-2". Это исполнено крайне глубокого смысла. Также Россия даже после начала СВО на Украине поставляет Японии 10% от необходимого ей газа. Я благодарен России за это отношение", - сказал Судзуки.

Японские СМИ сообщали, что танкер Voyager с российской нефтью с проекта "Сахалин-2" пришвартовался у порта Кикума в Японии, груз был доставлен на объект компании Taiyo Oil. Газета "Никкэй" отмечала, что речь идет о спотовой закупке нефти сорта Sakhalin Blend. Данный сорт используется для производства дизельного топлива и нафты.

Япония отказалась от постоянных закупок российской нефти в связи с ситуацией на Украине, но время от времени импортирует очень небольшой ее объем в рамках проекта "Сахалин-2". Так, по данным японского минфина, в 2025 финансовом году, который завершился 31 марта, Япония импортировала из России 95 тысяч килолитров нефти (597,5 тысячи баррелей).