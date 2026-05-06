Японский депутат поблагодарил Россию за поставки газа
03:27 06.05.2026 (обновлено: 04:32 06.05.2026)
Японский депутат Судзуки поблагодарил Россию за поставки газа

Японский политик Мунэо Судзуки. Архивное фото
  • Японский депутат Мунэо Судзуки выразил благодарность России за поставки газа.
  • Он отметил, что Россия даже после начала СВО на Украине поставляет Японии 10% от необходимого ей газа.
МОСКВА, 6 мая – РИА Новости. Японский депутат Мунэо Судзуки в интервью РИА Новости выразил благодарность России за поставки газа японской стороне.
"Три дня назад в Японию пришла нефть с проекта "Сахалин-2". Это исполнено крайне глубокого смысла. Также Россия даже после начала СВО на Украине поставляет Японии 10% от необходимого ей газа. Я благодарен России за это отношение", - сказал Судзуки.
Японские СМИ сообщали, что танкер Voyager с российской нефтью с проекта "Сахалин-2" пришвартовался у порта Кикума в Японии, груз был доставлен на объект компании Taiyo Oil. Газета "Никкэй" отмечала, что речь идет о спотовой закупке нефти сорта Sakhalin Blend. Данный сорт используется для производства дизельного топлива и нафты.
Япония отказалась от постоянных закупок российской нефти в связи с ситуацией на Украине, но время от времени импортирует очень небольшой ее объем в рамках проекта "Сахалин-2". Так, по данным японского минфина, в 2025 финансовом году, который завершился 31 марта, Япония импортировала из России 95 тысяч килолитров нефти (597,5 тысячи баррелей).
Депутат верхней палаты Японии от правящей Либерально-демократической партии Судзуки Мунэо, влиятельный политик Японии с более чем 40-летним стажем, находится с визитом в России 3-5 мая. Он хорошо известен в японской политике заинтересованностью в подписании мирного договора и развитии двусторонних отношений с Россией.
