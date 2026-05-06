Японские власти не сотрудничают с Украиной в сфере БПЛА, заявил депутат

МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Правительство Японии не причастно к сотрудничеству с Украиной в сфере беспилотников, заявил в интервью РИА Новости депутат верхней палаты парламента Японии Мунэо Судзуки.
"Были разговоры о сотрудничестве японского правительства с Украиной в области беспилотников, но правительство в этом не участвует. Это делается частной компанией", - сказал он.
Судзуки добавил, что в ходе состоявшихся встреч с представителями российского правительства он четко разъяснил, что "на деле речь идет не о правительстве, а об одной японской частной компании, которая через третью страну ведет так называемое сотрудничество с Украиной в области разработки" беспилотников.
"Это не имеет отношения к японским властям", - вновь подчеркнул японский депутат.
В конце марта японская компания Terra Drone инвестировала в украинский производитель дронов Amazing Drones, в связи с чем послу Японии в Москве Акире Муто был заявлен протест российским МИД. В апреле японская компания заявила, что провела инвестицию в украинскую компанию Winny Lab, занимающуюся разработкой и производством БПЛА самолетного типа.