Рейтинг@Mail.ru
Японские власти не сотрудничают с Украиной в сфере БПЛА, заявил депутат - РИА Новости, 06.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:37 06.05.2026
Японские власти не сотрудничают с Украиной в сфере БПЛА, заявил депутат

Судзуки: Япония не участвует в сотрудничестве с Украиной в сфере БПЛА

© AP Photo / Kiichiro SatoПанорама Токио
Панорама Токио - РИА Новости, 1920, 06.05.2026
© AP Photo / Kiichiro Sato
Панорама Токио. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Японские власти не участвуют в сотрудничестве с Украиной в сфере беспилотников, заявил депутат верхней палаты парламента Японии Мунэо Судзуки.
  • По словам депутата, сотрудничество с Украиной в области разработки беспилотников осуществляет одна японская частная компания через третью страну.
МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Правительство Японии не причастно к сотрудничеству с Украиной в сфере беспилотников, заявил в интервью РИА Новости депутат верхней палаты парламента Японии Мунэо Судзуки.
"Были разговоры о сотрудничестве японского правительства с Украиной в области беспилотников, но правительство в этом не участвует. Это делается частной компанией", - сказал он.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 06.04.2026
Захарова прокомментировала запуск проекта Украины и Японии по БПЛА
6 апреля, 16:26
Судзуки добавил, что в ходе состоявшихся встреч с представителями российского правительства он четко разъяснил, что "на деле речь идет не о правительстве, а об одной японской частной компании, которая через третью страну ведет так называемое сотрудничество с Украиной в области разработки" беспилотников.
"Это не имеет отношения к японским властям", - вновь подчеркнул японский депутат.
В конце марта японская компания Terra Drone инвестировала в украинский производитель дронов Amazing Drones, в связи с чем послу Японии в Москве Акире Муто был заявлен протест российским МИД. В апреле японская компания заявила, что провела инвестицию в украинскую компанию Winny Lab, занимающуюся разработкой и производством БПЛА самолетного типа.
Вид на город Токио - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
В правительстве Японии, говоря о помощи Украине, не сказали о санкциях
24 февраля, 06:29
 
В миреЯпонияУкраинаМоскваМунэо СудзукиАкира Муто
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала