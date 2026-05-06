Бабушкина открыла выставку изделий для бойцов СВО в Свердловской области

МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина представила вторую экспозицию изделий для бойцов специальной военной операции (СВО) в здании областного парламента, сообщает пресс-служба регионального Заксобрания.

Экспозиция приурочена к 9 Мая.

"Мы открываем уже вторую выставку. Первую такую экспозицию в 2025 году посетили около 2 тысяч человек, которые смогли увидеть, как много активистки "Женского движения Единой России" в Свердловской области и волонтеры делают для поддержки участников СВО", – цитирует пресс-служба Бабушкину.

Она добавила, что тогда к ним обратилось много желающих научиться плести сети, лить свечи, заготавливать продукты длительного хранения и многое другое. Сейчас в выставке, как и в прошлый раз, участвуют представительницы женского движения из 25 муниципалитетов.

"Это не последняя экспозиция, постепенно мы охватим все муниципальные образования. Все мы знаем, как во время Великой Отечественной войны в тылу женщины, дети, люди пожилого возраста работали не покладая рук на нужды фронта. Сегодня, как в те далекие годы, уральцы объединились для того, чтобы поддерживать наших защитников. Отмечу, что, как только выставка завершится, вся продукции будет направлена в зону СВО", – сказала Бабушкина.

На выставке представлено более 1 тысячи изделий, изготовленных руками уральцев, в том числе участниц женского движения, "серебряных" волонтеров, детей. Среди экспонатов есть маскировочные средства, такие предметы первой необходимости, как окопные свечи, термобелье и одеяла, утепленные пояса, браслеты выживания, вязаные изделия, армейский душ, сухие пайки и домашние заготовки, а также инновационные медицинские приспособления, аптечки, госпитальные подушки, бандажи, эвакуационные валики и тележки и другое.

Участники выставки подготовили также изделия для бойцов, находящихся на длительном лечении после ранений, в том числе специальное нижнее белье, чехлы и одежду для пациентов с аппаратами Илизарова. Особое место в выставке заняли флагманские экспонаты – несколько моделей уральских дронов "Заноза" с наземной станцией управления.

Экспонаты для выставки собирали представительницы женского движения из Берёзовского, Полевского, Пышминского, Сысертского, Тугулымского, Режевского, Ачитского, Шалинского муниципальных округов и других территорий. Им удалось объединить десятки волонтерских организаций, которые захотели помочь бойцам СВО. Так, участницы центра помощи СВО "Берёзка" из Красноуфимского муниципального округа рассказали, что в 2024 году своими силами открыли швейное производство по изготовлению одежды и обмундированию для бойцов СВО. За это время им удалось изготовить более 1 тысячи флисовых костюмов, 1,5 тысячи антидроновых одеял и корематовых ковриков.

Первая выставка изделий состоялась в здании Заксобрания Свердловской области осенью 2025 года.