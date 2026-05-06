"Глотку буду драть": Вяльбе рассказала, как сработается со Свищевым

МОСКВА, 6 мая – РИА Новости, Сергей Смышляев. Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе в интервью РИА Новости заявила, что у нее дружеские отношения с главой Ассоциации лыжных видов спорта России Дмитрием Свищевым, но в случае чего она готова отстаивать свои интересы.

Трехкратная олимпийская чемпионка Вяльбе возглавляет ФЛГР с 2010 года. Ранее депутат Госдумы Свищев был единогласно выдвинут на пост главы будущей объединенной федерации лыжных видов спорта и сноуборда. В случае избрания он станет председателем федерации, а Вяльбе будет заместителем, курирующим лыжные гонки.

"Дмитрий Александрович сначала сообщил мне о будущем назначении, - подчеркнула Вяльбе. - И я ему сразу сказала: "Я с тобой готова идти работать". Раздумий не было. Человек реально в спорте разбирается, знает лыжные виды спорта. Нам тут повезло. Посмотрим, конечно. Может, мы слишком многого от него будем требовать. У меня с ним абсолютно дружеские отношения. Но он прекрасно знает мой характер. Если что-то нужно будет отстаивать, мне все равно, что он начальник, глотку буду драть".

"Дмитрий Александрович достаточно давно в Госдуме, у него есть рычаги влияния, в том числе на региональных руководителей. Плюс ко всему он отличный переговорщик, умеет договариваться. Это прекрасно же. Получится ли у него повлиять на обстановку на международной арене? Во-первых, там сейчас тоже будут выборы нового президента. Никто не понимает, кого выберут. Но уверена, что начнем с ними общаться", - отметила глава ФЛГР.