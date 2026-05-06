Рейтинг@Mail.ru
"Глотку буду драть": Вяльбе рассказала, как сработается со Свищевым - РИА Новости Спорт, 06.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Универсиада-2019. Лыжные гонки. Мужчины. Масс-старт - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Лыжные гонки
 
15:42 06.05.2026 (обновлено: 18:55 06.05.2026)
"Глотку буду драть": Вяльбе рассказала, как сработается со Свищевым

Вяльбе: со Свищевым отношения дружеские, но, если придется, глотку буду драть

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкЕлена Вяльбе
Елена Вяльбе - РИА Новости, 1920, 06.05.2026
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Елена Вяльбе. Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Елена Вяльбе заявила, что у нее дружеские отношения с Дмитрием Свищевым.
  • Вяльбе отметила, что Свищев разбирается в спорте и умеет договариваться, но подчеркнула, что готова отстаивать свои интересы.
МОСКВА, 6 мая – РИА Новости, Сергей Смышляев. Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе в интервью РИА Новости заявила, что у нее дружеские отношения с главой Ассоциации лыжных видов спорта России Дмитрием Свищевым, но в случае чего она готова отстаивать свои интересы.
Трехкратная олимпийская чемпионка Вяльбе возглавляет ФЛГР с 2010 года. Ранее депутат Госдумы Свищев был единогласно выдвинут на пост главы будущей объединенной федерации лыжных видов спорта и сноуборда. В случае избрания он станет председателем федерации, а Вяльбе будет заместителем, курирующим лыжные гонки.
Александр Большунов - РИА Новости, 1920, 06.05.2026
"Он же не дурачок": Вяльбе рассказала, когда Большунов завершит карьеру
Вчера, 09:29
"Дмитрий Александрович сначала сообщил мне о будущем назначении, - подчеркнула Вяльбе. - И я ему сразу сказала: "Я с тобой готова идти работать". Раздумий не было. Человек реально в спорте разбирается, знает лыжные виды спорта. Нам тут повезло. Посмотрим, конечно. Может, мы слишком многого от него будем требовать. У меня с ним абсолютно дружеские отношения. Но он прекрасно знает мой характер. Если что-то нужно будет отстаивать, мне все равно, что он начальник, глотку буду драть".
"Дмитрий Александрович достаточно давно в Госдуме, у него есть рычаги влияния, в том числе на региональных руководителей. Плюс ко всему он отличный переговорщик, умеет договариваться. Это прекрасно же. Получится ли у него повлиять на обстановку на международной арене? Во-первых, там сейчас тоже будут выборы нового президента. Никто не понимает, кого выберут. Но уверена, что начнем с ними общаться", - отметила глава ФЛГР.
Полностью интервью с Еленой Вяльбе читайте на сайте РИА Новости.
Елена Вяльбе - РИА Новости, 1920, 05.05.2026
"В номер к нему не зайти": Вяльбе назвала имя самого скрытного лыжника
5 мая, 17:02
 
Лыжные гонкиСпортЕлена ВяльбеЛыжные виды спорта
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Локомотив
    Авангард
    4
    3
  • Футбол
    Завершен
    Спартак Москва
    ЦСКА
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Бавария
    ПСЖ
    1
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Баффало
    Монреаль
    4
    2
  • Хоккей
    07.05 04:30
    Вегас
    Анахайм
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала